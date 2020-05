Na pandemia, obras do Dnit não param

Mesmo na pandemia, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), vinculado ao ministério da Infraestrutura, conseguiu manter o ritmo dos trabalhos no País – só uma obra no Piauí foi interrompida, a pedido do prefeito da cidade.

De janeiro a abril, o órgão executou R$ 2 bilhões em obras – cerca de R$ 300 mil a mais que no mesmo período de 2019.

O departamento era um dos sonhos de consumo do Centrão, mas o ministro Tarcísio de Freitas conseguiu “blindá-lo”.

