Deputados do Aliança apresentaram Mário Frias a Bolsonaro

O ex-galã de Malhação Mário Frias foi levado ao governo com o apoio de integrantes do Aliança pelo Brasil. No ano passado, ele chegou a circular pelo Congresso, levado pelo deputado Daniel Freitas (PSL-RJ).

Segundo assessores palacianos, a escolha da Secretaria de Cultura passa diretamente pela mão do presidente. Horas depois de Regina Duarte ter deixado o cargo, Frias já é tido como sucessor certo no Planalto.

Os ‘Aliados’ querem, inclusive, emplacar nomes que possam ajudar o ator a conduzir uma “política cultural conservadora”. Ele conta também com o apoio dos filhos de Bolsonaro.

Leia a íntegra da Coluna do Estadão aqui.