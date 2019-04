Governo terá plano de ações para o Nordeste

Dentro de uma estratégia de aproximação com o eleitor do Nordeste, região onde enfrenta alta rejeição, Jair Bolsonaro prepara um pacote de ações de fomento à agricultura. Sob orientação da Casa Civil e do Ministério da Agricultura, a Embrapa Territorial identificou oito microrregiões carentes nas quais fará ações direcionadas. Pelo plano traçado, o programa beneficiará cerca de 150 mil famílias. A ministra Tereza Cristina deve anunciar o pacote, com foco na irrigação e no fomento às cooperativas, até junho, antes do início da próxima safra.

Mapa… As oito microrregiões sugeridas com base no estudo da Embrapa Territorial, coordenado pelo professor Evaristo de Miranda, são próximas aos municípios de Euclides da Cunha (BA), Araripina (PE), Batalha (AL) e Canindé do São Francisco (SE).

…da mina. Também devem ser incluídas cidades das regiões do Vale do Açu (RN), Cariri (PB), Baixo Jaguaribe (CE) e sul do Piauí. O Maranhão ficará fora por não fazer parte do semiárido nordestino.

Mão dupla. Bolsonaro também promete uma atenção especial aos parlamentares da Região Nordeste, onde a articulação do governo identificou pressão maior dos eleitores contra a reforma da Previdência.

Todo cuidado… O Diário Oficial da União traz hoje parecer assinado pelo ministro André Mendonça e por Jair Bolsonaro proibindo repasse de recursos para obras que não tenham sido iniciadas nos três meses anteriores às eleições.

…é pouco. Com perspectiva de eleições no ano que vem, o objetivo é impedir o uso da máquina pública para influenciar o resultado.

SINAIS PARTICULARES

Marcelo Crivella, prefeito do Rio

Dúvida. Na esteira do desgaste de Marcelo Crivella, uma ala do PSB quer lançar Alessandro Molon candidato ainda este ano em caso de impeachment do prefeito do Rio. Os contrários à ideia acham que o deputado tem de se concentrar em ser líder da oposição.

Tá osso. Para 2020, a previsão dos analistas é de um cenário pulverizado na centro-esquerda e de muitas dificuldades para a reeleição de Crivella (PRB) caso ele se mantenha no cargo.

Cerco… Após André de Oliveira Câncio solicitar seu afastamento da presidência da Queiroz Galvão Energia, em meio ao processo de recuperação judicial da empresa, agentes associados à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica vão agora pedir ao Ministério Público o bloqueio dos bens do executivo.

…fechado. Temem que o afastamento proteja os bens do executivo e querem evitar o não pagamento dos credores. As dívidas da empresa, que não quis comentar o pedido, chegam perto de R$ 3,8 bilhões.

CLICK. O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, disputou o Sul-Americano de Remo Máster 2019, no Paraguai, e ajudou o Espírito Santo a faturar duas medalhas.

Rota… O governo de São Paulo oficializa hoje a nomeação de 590 policiais militares remanescentes do concurso público realizado em 2017. A polícia científica, que carrega déficit histórico em seus quadros, receberá também um reforço de 449 profissionais.

…na rua. Confirmando suas prioridades nos primeiros cem dias de gestão, o governador João Doria (PSDB) também autorizou a contratação de mais 10.800 policiais, com editais previstos para serem lançados entre maio de 2019 e novembro de 2020.

PRONTO, FALEI!

Marcos do Val, senador (PPS-ES) e um dos relatores do pacote de Moro: “Essa história dos 80 tiros não tem a ver com o pacote do Moro. Eram militares. Pode só se questionar por que eles estavam ali”, sobre a execução do músico.

