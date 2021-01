Governadores cobram informações sobre quantidade de doses de vacinas

Coluna do Estadão

Cancelada a reunião que seria para anunciar a “o dia D e a hora H” da vacinação, marcada para esta última terça-feira, 12, os governadores querem que o Ministério da Saúde ao menos diga o número de doses que cada Estado receberá e quem será prioridade, dentre os do primeiro grupo. A ideia é de Helder Barbalho (MDB-PA) e foi levada à equipe de Pazuello por Wellington Dias (PT-PI). Eles esperam que uma resposta seja dada ainda nesta semana.

Barbalho, aliás, comemorou os números da Coronavac, apesar de a eficácia ter ficado abaixo da expectativa. “É um alento para quem quer discutir no campo da saúde. Vamos eliminar o vírus? Não. Mas as vacinas vêm para permitir que a sociedade possa conviver com ele, assim como gripe e H1N1, que também matam, mas nós convivemos”.

