Empresários se reúnem com Eduardo Pazuello

Preocupados com a cada vez mais difícil retomada da economia, executivos querem saber quando, como e onde será o tal “Dia D” estipulado por Eduardo Pazuello para o tão aguardado início da vacinação contra a covid-19 no País. O presidente da Fiesp, Paulo Skaf, organizou e marcou para hoje uma videoconferência do ministro da Saúde com o grupo Diálogo pelo Brasil (que reúne executivos e acionistas dos 50 maiores grupos empresariais no País). Também devem fazer parte do encontro Braga Netto (Casa Civil) e Fábio Faria (Comunicações).

Time. Luiz Carlos Trabuco Cappi (Bradesco), Jerome Cardier (Latam), Constantino Jr. (Gol), Lorival Nogueira Luz Júnior (BRF) e Roberto Simões (Braskem) são aguardados.

Cadê? O empresariado considera a vacinação fundamental para que a economia volte ao trilho. É a primeira vez que o grupo se encontra com o ministro da Saúde para tratar do vírus.

Gambito. Antonio Rueda (PSL-PE) até hoje sente os efeitos da covid-19 contraída em maio. Está com a memória fraca e dificuldade de concentração. No xadrez, tem perdido todas para a filha de oito anos.

SINAIS PARTICULARES.

Antonio Rueda, vice-presidente do PSL

Nem aí. Apesar do apelo de deputados para que a Câmara discuta, ainda em janeiro, o auxílio emergencial e o desastre (ainda) da vacinação no País, a cúpula da Casa não cogita, nem de longe, convocar sessões no período de recesso.

Só o que interessa. Ontem, a Mesa Diretora se reuniu para tratar da eleição.

Tentativa. O deputado Felipe Rigoni (PSB-ES) e o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) assinaram requerimento em que pedem sessão extraordinária imediatamente para discussão sobre os dois temas.

Calculadora. O Podemos quer que Simone Tebet (MDB-MS) abra sua planilha de votos ao partido.

Holofotes. “Há grande possibilidade de apoiarmos a Simone, mas também podemos optar por candidatura própria. Essa eleição é uma chance de mostrarmos aos brasileiros que o Podemos é um partido diferente”, disse à Coluna o senador Lasier Martins (RS).

Escolinha. Candidato à Presidência da Câmara, Baleia Rossi (MDB-SP) passou a terça-feira na companhia do economista Marcos Mendes tendo um aulão sobre o teto de gastos. O tema será um dos maiores desafios deste ano.

CLICK. Governador de PE, Paulo Câmara (à esq.) começou a distribuir aos municípios o primeiro lote de 1,5 milhão de seringas para vacinação contra a covid-19.

PRONTO, FALEI!

Alexandre Frota, deputado federal (PSDB-SP): “Bolsonaristas sujos, covardes, antivacina ‘comemoram’ eficácia menor da Coronavac. Preferem a morte dos brasileiros”, sobre 50,38% de eficiência da vacina.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, MARIANA HAUBERT E MARIANNA HOLANDA.

