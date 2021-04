Empresários aceleram busca por via de centro

Diante do cenário de possível acirramento da polarização Lula versus Jair Bolsonaro, parte do empresariado pisa no acelerador atrás de um candidato único e viável de “centro”. De forma orgânica, representantes dos setores produtivo e financeiro trocam impressões no WhatsApp e agendam conversas por videoconferência com presidenciáveis. Têm pressa por uma definição do nome ainda neste ano. Se a busca fosse resumida em um anúncio de emprego, seria: procura-se candidato motivado, com ideias novas, carisma e, se possível, alguns votos.

Quem. A Coluna conversou com representantes do setor produtivo, financeiro, e lideranças empresariais, especialmente de São Paulo, mas também de outros Estados. Eles participam de grupos de WhatsApp que variam de 10 a 20 pessoas.

Conselheiros. Os empresários conversam ainda sobre o cenário político com dirigentes partidários e políticos experientes, como Fernando Henrique Cardoso, Michel Temer, ACM Neto e Gilberto Kassab.

Lista VIP. Por centro, consideram: governadores João Doria (PSDB-SP) e Eduardo Leite (PSDB-RS), Luiz Henrique Mandetta (ex-ministro da Saúde) e Luciano Huck (apresentador de TV).

Xadrez. Depois de se reunir com Leite, como mostrou a Coluna, Huck estará com o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) na próxima semana. A conversa, claro, será sobre eleições.

Em 2022. No mundo político, diz-se que Marcelo Queiroga (Saúde) está de olho na vaga ao Senado pela Paraíba. Lideranças da região veem “vácuo” deixado por escândalos de corrupção e pela morte de José Maranhão (MDB). Já Cássio Cunha Lima (PSDB) não pretende disputar a vaga.

Natimorto. A OAB acredita que Augusto Aras não terá como escapar da representação que pede abertura do procedimento para investigar o governo por má conduta na pandemia. Mas vê como improvável a apresentação da denúncia…

A palavra. Quando líderes evangélicos dizem a Aras que o apoiam para o STF, o PGR agradece com um pedido: que façam o apoio chegar ao Planalto.

Jair Bolsonaro, presidente da República, e Augusto Aras, presidente da PGR

Sentiu. O ex-ministro Eduardo Pazuello disse a interlocutores estar tranquilo quanto à CPI da Covid. Segundo relatos, afirmou: “Se tiver que sair alguém preso, não será eu. Tudo que pude fazer, eu fiz”.

Chumbo. Para aliados do general, a comissão terá três focos: o episódio no Amazonas, tratamento precoce e vacina. Este último, em especial a recusa inicial à Coronavac, é visto como um dos mais delicados.

Em… Segundo a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, laboratórios privados realizaram 3 milhões de testes para o coronavírus em janeiro e fevereiro deste ano, 1,5 milhão por mês. No ano passado, a média mensal foi de 1 milhão.

…massa. A epidemiologista Ethel Maciel atribui o resultado ao aumento de casos no começo do ano. Mas considera que ainda é pouco: “A testagem precisa ser ampliada, preferencialmente em locais de grande circulação e empresas.”

Rodrigo Agostinho, deputado federal (PSB-SP): “Qual o nível de credibilidade dessas promessas por quem se vangloria de passar a boiada?”, sobre propostas do governo para a Cúpula dos Líderes sobre o Clima.

