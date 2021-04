Presidenciáveis, Huck e Leite se encontram em Porto Alegre

O apresentador de TV Luciano Huck desembarcou na noite desta quarta-feira, 14, em Porto Alegre, onde terá uma conversa tête-à-tête com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB).

O convite partiu do tucano e, segundo interlocutores, será o primeiro de uma rodada de conversas entre os presidenciáveis de centro sobre pandemia, governo Bolsonaro e, claro, eleições.

Os dois já são próximos, mas este é o primeiro encontro dos dois depois do Manifesto Pela Democracia, que uniu, além deles, Ciro Gomes (PDT), João Doria (PSDB), Luiz Henrique Mandetta (DEM) e João Amoêdo (Novo).

O texto, divulgado no aniversário do golpe militar (31 de março), é considerado um embrião para uma possível frente ampla com uma candidatura de centro no próximo ano, fugindo da polarização entre Lula e Jair Bolsonaro.