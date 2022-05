Coluna do Estadão

A QUEDA. O delegado Hugo de Barros Correa, que foi superintendente da Polícia Federal no DF, agora é o responsável pela implementação interna do plano de saúde. Ele despencou do cargo depois de mexer em vespeiros, como o inquérito que investiga Jair Renan, o filho 04, e o das fake news.