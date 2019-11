Bruno Covas amplia espaço nas redes sociais

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), ampliou seu espaço e sua relevância nas redes sociais. No ranking do Índice de Popularidade Digital (IPD), elaborado pela Quaest Consultoria, o tucano saltou 14 posições: é agora o quarto prefeito com melhor desempenho. Covas aparece atrás de Alexandre Kalil (BH), ACM Neto (Salvador) e Marcelo Crivella (RJ). O prefeito de SP recebeu alta semana passada do hospital Sírio Libanês, onde esteve internado desde 23 de outubro para tratar um câncer no trato digestivo e outras complicações.

2020. Aliados de Covas avaliam, com cuidado, que um tratamento bem sucedido melhora as chances dele na disputa pela reeleição. Para eles, o prefeito já é exemplo de força e de superação, pois permaneceu trabalhando enquanto esteve no hospital.

Caiu. Crivella ficou em primeiro lugar por três meses, mas caiu para terceiro em outubro. Conseguiu se sustentar com críticas à mídia e polêmicas como a da censura, mas, mês passado, elas não foram suficientes.

Metodologia. O IPD é calculado com dados de Facebook, Twitter e Instagram. O índice leva em conta: seguidores, alcance de publicações, compartilhamento de postagens, engajamento e conteúdo positivo ou negativo na página do político.

Disputa. No cenário nacional, de janeiro a agosto, o apresentador Luciano Huck aparecia atrás apenas de Jair Bolsonaro. Desde então, vem perdendo espaço para Lula, que está em segundo lugar. Em primeiro, e crescendo, permanece o presidente do País.

CLICK. Bernie Ecclestone, magnata do automobilismo, encontrou ontem com o governador João Doria na Fórmula 1, em Interlagos. Disse que a F1 não deve sair de SP.

Alto lá. A Associação Nacional de Procuradores do Trabalho (ANPT) avalia entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF contra a MP do Programa Verde Amarelo.

Alto lá 2. A entidade alega que o governo está fazendo uma reforma trabalhista via medida provisória.

Mobilização. Centrais sindicais e oposição também se mobilizam contra a medida provisória. Realizam hoje a jornada nacional em defesa do emprego no Sindicato dos Químicos, em SP. O evento contará com a presença de sindicalistas do Equador e do Chile.

De olho… Começa hoje a Enccla, mais importante evento nacional de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, participará na quinta-feira, 21, do seu encerramento.

… nos números. Nela, instituições compartilham resultados de 2019 e definem metas para o próximo ano. Dentre os objetivos alcançados, a Justiça vai apresentar o Sistema de Movimentação Bancária (SIMBA) e as leis que modernizaram a lei de lavagem de dinheiro.

Agora vai. A reforma administrativa ainda nem chegou no Congresso, mas sua relatoria deve ficar com o deputado Eduardo Cury (PSDB-SP). Por pouco, não relatou a Previdência, que acabou com outro tucano.

SINAIS PARTICULARES.

Júnior Bozzella, deputado federal (PSL-SP)

Como fica. Amanhã, o PSL tem convenção nacional. Tudo fica como está, nas mãos de Luciano Bivar. Muda apenas a vice-presidência, que agora deve ficar a cargo de Júnior Bozzella.

Logo ali. A expectativa é de que o Conselho de Ética do PSL comece a proferir sentença dos 19 acusados de infidelidade a partir do dia 26 de novembro.

PRONTO, FALEI!

Silvio Costa Filho, deputado federal (Republicanos-PE): “A proposta é boa, mas o governo errou na comunicação. Mexer no seguro desemprego é a capitalização da Previdência”, sobre MP do Programa Verde-Amarelo.

COM REPORTAGEM DE ALBERTO BOMBIG, MARIANNA HOLANDA E MARIANA HAUBERT