Após jejum de 4 anos, governo vai comprar R$ 100 milhões em livros de literatura

O Ministério da Educação está em fase de conclusão de um edital de cerca de R$ 100 milhões para a compra de livros de literatura, que serão distribuídos para as escolas públicas do País no biênio 2019/2020.

A última vez que o governo comprou literatura foi em 2014. A expectativa é de que o processo se encerre em novembro deste ano. A consulta sobre quais livros serão comprados ainda não foi concluída. Com dificuldades financeiras, a medida é comemorada pelas editoras. (Andreza Matais e Naira Trindade)

