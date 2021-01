Apesar de Bolsonaro, voto impresso tem poucas chances de prosperar na Câmara

Coluna do Estadão

A pressão de Jair Bolsonaro para instituir o voto impresso não encontra eco hoje nem entre aliados no Congresso. Membros da articulação política também avaliam que há temas mais urgentes. Líderes partidários, porém, temem que a questão possa crescer e começar a ganhar peso em meio a um debate pré-eleitoral polarizado. Por isso, a definição sobre quem será o próximo presidente da Câmara é crucial. Arthur Lira (PP-AL), apoiado pelo governo na disputa, tem prometido respeitar a vontade da maioria dos partidos no grupo dos líderes.

Consenso. “Eu sou contra o voto impresso, mas toda pauta que tiver algum apelo na sociedade será debatida no colegiado de líderes. Pauta e ganha quem tiver mais votos, é democracia”, disse Marcelo Ramos (PL-AM), vice de Lira.

Senta lá. Baleia Rossi (MDB-SP), nome de Rodrigo Maia (DEM-RJ) na disputa, disse ao jornal Folha de S. Paulo ser contrário à discussão do voto impresso em meio ao clima de desconfiança do sistema eleitoral.

Em que… A PEC do voto impresso foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em dezembro de 2019. O próximo passo seria instalar uma comissão especial, o que depende do presidente da Casa.

… pé está. “Contei até com voto de deputado do PT na comissão. É uma pauta do Bolsonaro, mas não é exclusivamente dele. É suprapartidária”, disse a autora da proposta, deputada Bia Kicis (PSL-DF).

SINAIS PARTICULARES.

Jair Bolsonaro, presidente da República

Deu ruim. O voto impresso foi implantado em caráter experimental nas eleições de 2002, mas acabou sendo rejeitado pelo TSE. Na época, a medida foi adotada em 150 municípios – 6,18% do eleitorado.

Deu ruim 2. Segundo relatório do TSE, o voto impresso “nada agregou em termos de segurança ou transparência”. Nas eleições municipais, a medida poderia ter “efeito desastroso”. O texto diz que foram maiores as filas e o porcentual de urnas com defeitos.

Xi… Secretário estadual de São Paulo, Alexandre Baldy (PP) é aguardado hoje em visita de Arthur Lira a Goiás. Acontece que João Doria apoia Baleia.

Redução… O Ministério da Saúde corre contra o relógio para usar os testes encalhados num galpão em SP: no final de abril, vencem as primeiras duas milhões de unidades. Em maio, 3,9 milhões. O resto (213 mil) vence em junho.

… de danos. Em novembro, eram 7,1 milhões de testes RT-PCR parados – 900 mil foram distribuídos.

Mais! O Instituto Butantã tem expectativa de receber nesta semana, possivelmente na quarta-feira, mais uma leva de insumos para a produção da Coronavac. Falta só o ‘ok’ dos chineses.

Taokey?! Circula uma nova ordem no Ministério da Saúde: está proibido falar “vacina de São Paulo”. O “certo” é Coronavac ou “vacina do Butantã”.

CLICK. Secretário da Pesca, Jorge Seif fez uma peixada no Alvorada para Bolsonaro e ministros. Dentre eles, Ernesto Araújo, Milton Ribeiro e Paulo Guedes.

Verdes. O Livres lança hoje podcast para debater o agronegócio. Será semanal e terá como apresentadores Claudia Costa, coordenadora do movimento para o setor, e Octaciano Neto, ex-secretário de Agricultura do ES. “Queremos iniciar um ciclo de debates sob a ótica liberal”, diz Claudia.

PRONTO, FALEI!

João Doria, governador de São Paulo: “É preciso senso de urgência da Anvisa. Ritos da ciência devem ser respeitados, mas devemos lembrar que o Brasil perde cerca de mil vidas por dia”.

COM MARIANA HAUBERT E MARIANNA HOLANDA. COLABORARAM MATEUS VARGAS E RAFAEL MORAES MOURA.

