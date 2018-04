PT reafirma candidatura de Lula e acredita em aliança de esquerda no 1º turno

CURITIBA - A mobilização pela liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato, pode culminar em uma aliança de partidos de esquerda já no primeiro turno da eleição presidencial, sinalizou a presidente nacional do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PR).

+ Ciro Gomes diz que Lula não é preso político

Após reunião Executiva Nacional do partido que ocorre nesta segunda-feira, 9, o partido lançará uma resolução reafirmando que Lula é pré-candidato mesmo preso e reforçando o discurso de que ele é um "preso político".

+ Em Porto Alegre, Ciro evita falar em apoio do PT e faz críticas ao STF e à Lava Jato

+ Marina defende justiça para todos e vê 'pacto de impunidade' contra a Lava Jato

"Isso é consequência do que vamos construir a partir de agora. O importante é que as esquerdas estão unidas em defesa da democracia e da liberdade do presidente Lula", disse Gleisi, quando perguntada se acreditava em uma aliança de partidos de esquerda já no primeiro turno das eleições presidenciais.

Os pré-candidatos ao Planalto Guilherme Boulos (PSOL) e Manuela d'Ávila (PCdoB) se juntaram ao PT durante as mobilizações para defender Lula. Ciro Gomes (PDT), no entanto, ainda não participou de nenhum ato junto com a militância de Lula.

+ Longe do palanque petista, Ciro e Lupi querem visitar Lula na prisão

+ Dilma, Manuela e Boulos vão ao exterior para atos contra a prisão de Lula

+ Boulos critica ausência de Ciro em ato antes da prisão de Lula

Gleisi reforçou que Lula é candidato mesmo preso e que, se ele sair da prisão, ficará efetivamente apto a concorrer às eleições. "Temos consciência absoluta que o presidente Lula é um preso político e isso vai ficar constando de uma manifestação formal do PT", disse a senadora, falando sobre as deliberações da reunião da Executiva Nacional.

Além disso, ela disse que o partido fará a "reafirmação" da candidatura dele. "Ele é o nosso candidato sob qualquer circunstância, entendemos que a liberdade de Lula é candidatura efetiva à Presidência do Brasil", declarou.