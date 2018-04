Dilma, Manuela e Boulos vão ao exterior para atos contra a prisão de Lula

A ex-presidente Dilma Rousseff, do PT, e os presidenciáveis do PCdoB, Manuela D’Avila, e do PSol, Guilherme Boulos, marcaram para os próximos dias uma viagem aos Estados Unidos e a países da Europa para denunciar o que os representantes dos três partidos chamam de prisão política do ex-presidente Lula.

Segundo a assessoria do PT, será uma viagem de duas semanas à Espanha e outros países a serem definidos, além dos EUA. Inicialmente, estão programados atos de repúdio à prisão do ex-presidente no Uruguai e na Argentina. (Leonel Rocha)