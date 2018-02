Pré-candidato à Presidência pelo PSDB, Alckmin defende, no futuro, privatizar 'tudo' na Petrobrás

BRASÍLIA - Pré-candidato do PSDB à Presidência da República, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, defendeu nesta quarta-feira que "tudo" pode ser privatizado na Petrobrás, caso haja um "bom" marco regulatório no futuro. A afirmação foi feita a empresários do setor da construção civil, em evento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, em Brasília.

"Muitos setores da Petrobrás devem ser privatizados. Petrobrás foi crescendo, crescendo, crescendo. Inúmeras áreas da Petrobrás que não são o core, o centro objetivo principal, tudo isso pode ser privatizado. E se tivermos um bom marco regulatório, você pode até no futuro privatizar tudo, sem nenhum problema", defendeu.

O tucano defendeu que o Estado brasileiro não pode ser "empresário", mas sim um papel de "planejador e regulador". "Temos que ter coragem de aprovar aquilo que acreditamos. Não tem que ter Estado empresário. Governo tem que ter papel planejador e regulador", disse.

Apesar disso, Alckmin negou intenção de privatizar o Banco do Brasil, quando foi questionado por empresários presentes no evento. "Não pretendo privatizar o Banco do Brasil. O que você pode fazer é criar subsidiários embaixo, com controle privado. É importante ter um ou dois bancos privados para financiar investimentos", disse.

Alckmin voltou a defender "política fiscal dura" para garantir dinheiro "mais barato no País". "Crédito é a maior ferramenta do desenvolvimento. Hoje o mundo tem juros negativos, você paga para guardar dinheiro".