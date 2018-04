Polícia Militar isola sede da PF em Curitiba, onde Lula passou 1ª noite

CURITIBA - A Polícia Militar isolou neste domingo a área da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba, onde o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado pela Lava Jato, passou a primeira noite de prisão. Há um perímetro de 100 metros de distância do portão do prédio da PF.

Na noite deste sábado, 7, manifestantes contrários e favoráveis a Lula se exaltaram na chegada do petista por volta das 22h30. Para contê-los, a polícia usou bombas de efeito moral e fez um cordão de isolamento na área que já dividia os dois grupos.

Um grupo de manifestantes passou a noite no local, mas ficou na parte externa do isolamento feito neste domingo pela Polícia Militar. O ex-presidente começa a cumprir a pena de 12 anos e um mês de prisão em sala especial na carceragem da PF.

Antes de chegar a Curitiba, Lula passou o dia no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, onde fez o último discurso antes de se entregar. De lá foi levado para o comboio da PF, passou no Instituto Médico Legal (IML) e e no Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, para ser levado ao Paraná.