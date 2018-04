Perícia confirma que ônibus da caravana de Lula recebeu dois tiros

CURITIBA - A perícia da Polícia Civil do Paraná confirmou que um dos três ônibus da comitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Sul foi atingido por dois tiros. Em entrevista coletiva nesta quinta-feirao, 5, o operito Inajar Kurowski afirmou que não foram encontrados vestígios de chumbo nos outros dois veículos que faziam parte da caravana do petista.

O uso de armas calibre .320 identificado pela investigação pode ajudar os policiais a identificarem o autor do atentado à caravana ocorrido no interior do Paraná. "Um dos projéteis encontrados pertence à família 32, possivelmente uma arma ultrapassada, fora de linha. Essa foi uma das conclusões", disse Kurowski.

Segundo a análise pericial, os disparos foram feitos a uma altura de 4,3 metros e a uma distância equivalente a 20 metros. "Os disparos foram feitos a partir de uma altura maior que o ônibus, mas não é possível precisar se (os disparos vieram) de um barranco ou algo similar", afirmou o perito.

A Polícia ouviu 15 pessoas na investigação. O delegado responsável pelo inquérito, Hélder Lauria, informou que ainda não há suspeitos no caso.

Os veículos foram atingidos em 27 de março quando faziam o trajeto entre Quedas do Iguaçu a Laranjeiras do Sul, interior do Paraná, nos últimos dias da caravana do ex-presidente pela Região Sul do País. Ninguém se feriu. A polícia buscou pistas do ataque na rodovia PR-473, uma das usadas pelo comboio para realizar a viagem, mas até o momento nada foi encontrado.