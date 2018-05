Alckmin fecha com Lula Guimarães e PSDB se recusa a divulgar valor

O publicitário Lula Guimarães fechou hoje contrato com o PSDB para fazer a pré-campanha do partido ao Palácio do Planalto. O secretário de comunicação do partido, Luiz Felipe D’Ávila, disse à Coluna que não divulgará o valor agora. O contrato só se tornará público, portanto, quando for informado ao Tribunal Superior Eleitoral. Lula já faz trabalho para a internet do PSDB por R$ 80 mil mensais.

O publicitário é considerado uma das estrelas da nova geração. Lula trabalhou na campanha vitoriosa do tucano João Doria à Prefeitura de São Paulo. Ele também atuou na campanha de Marina Silva ao Planalto, na disputa de 2014. Quando começar a fase da campanha de fato, ele irá coordenar a comunicação de marketing de Geraldo Alckmin. Toda estrutura, incluindo o marketing digital e a propaganda de TV estará subordinada a ele. (Andreza Matais)