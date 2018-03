Na véspera do dia D para Lula, 300 procuradores e juízes vão ao STF por prisão em 2ª instância

Membros do Ministério Público e da magistratura de todo o País vão entregar um super abaixo-assinado pela prisão em 2ª instância aos onze ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira, 2, na antevéspera do julgamento do habeas corpus preventivo do ex-presidente Lula, condenado a 12 anos e um mês no caso triplex. Na quarta-feira, 4, os ministros analisam o mérito do pedido do petista para aguardar em liberdade os recursos contra a condenação na Operação Lava Jato.

Até as 10h desta sexta-feira, 30, mais de 330 promotores, procuradores e juízes de todo o País já haviam assinado a nota técnica. Esta é a maior ofensiva dos juristas pela prisão em 2ª instância.

“Nada justifica que o STF revise o que vem decidindo no sentido de que juridicamente adequado à Constituição da República o início do cumprimento da sanção penal a partir da decisão condenatória de 2ª instância. A mudança da jurisprudência, nesse caso, implicará a liberação de inúmeros condenados, seja por crimes de corrupção, seja por delitos violentos, tais como estupro, roubo, homicídio etc”, afirma o abaixo assinado.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Tribunal da Lava Jato publica extrato de ata do julgamento, e prisão de Lula só depende do STF

Em 24 de janeiro, Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). Na segunda-feira, 26, a Corte de apelação da Lava Jato rejeitou o embargo de declaração do ex-presidente. Pelo entendimento firmado pelo Supremo em 2016, Lula poderia ser preso após a condenação em 2ª instância.

Contra o petista ainda não foi expedido um mandado de prisão, pois o Supremo concedeu-lhe um salvo-conduto até o julgamento final de seu habeas corpus.

VEJA A ÍNTEGRA DA NOTA TÉCNICA

NOTA TÉCNICA: constitucionalidade da prisão em 2ª instância e não violação da presunção de inocência

O princípio da presunção de inocência, ao longo dos tempos, evidenciou-se de extremo valor para a liberdade individual e a sociedade civilizada. Suas implicações, no entanto, jamais foram reputadas absolutas.

Não se trata de cláusula meramente declaratória em benefício exclusivo de um cidadão, mas sim de parâmetros para o exercício legítimo da atividade de persecução criminal em favor da subsistência da sociedade. Embora se firme o amplo significado da presunção de inocência, ora regra de tratamento, ora regra de juízo, ora limitador da potestade legislativa, ora condicionador das interpretações jurisprudenciais, o referido princípio, enquanto tratamento dispensado ao suspeito ou acusado antes de sentença condenatória definitiva, tem natureza relativa.

A propósito, o termo ‘presunção de inocência’, se analisado absolutamente, levaria ao paroxismo de proibir até mesmo investigações de eventuais suspeitos, sem mencionar a vedação de medidas cautelares constritivas no curso de apurações pré-processuais, ensejando, consequentemente, a inconstitucionalidade de qualquer persecução criminal. Contudo, normativamente, a presunção de inocência não consubstancia regra, mas princípio, que não tem valor absoluto, pelo que, deve ser balizado por outros valores, direitos, liberdades e garantias constitucionais. Por tais razões, o princípio da presunção de inocência deve ser ponderado, a fim de que não se exacerbe a proteção de sujeitos à persecução criminal, em detrimento dos valores mais relevantes para a sociedade.

A interpretação do princípio da presunção de inocência deve-se operar em harmonia com os demais dispositivos constitucionais, em especial, os que se relacionam à justiça repressiva. O caráter relativo do princípio da presunção de inocência remete ao campo da prova e à sua capacidade de afastar a permanência da presunção. Há, assim, distinção entre a relativização da presunção de inocência, sem prova, que é inconstitucional, e, com prova, constitucional, baseada em dedução de fatos suportados ainda que por mínima atividade probatória.

Disso decorre que não é necessária a reunião de uma determinada quantidade de provas para mitigar os efeitos da presunção de inocência frente aos bens jurídicos superiores da sociedade, a fim de persuadir o julgador acerca de decreto de medidas cautelares, por exemplo; bastando, nesse caso, somente indícios, pois o direito à presunção de inocência não permite calibrar a maior ou menor abundância das provas.

Ademais, o princípio da livre convicção motivada remete à livre ponderação dos elementos de prova pelo Judiciário, de um ponto de vista objetivo e racional, a quem corresponde apreciar o seu significado e transcendência, a fim de descaracterizar a inocência, de caráter iuris tantum, ante a culpabilidade. Para se poder afirmar que determinado sujeito praticou um delito, é preciso que se tenha obtido uma prova; que essa obtenção tenha cumprido as formalidades legais e que o julgador haja valorado corretamente a prova.

Nem mesmo a Declaração de Direitos pretendeu que a presunção de inocência tivesse valor absoluto, a ponto de inviabilizar qualquer constrangimento à liberdade do indivíduo antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme dispõe, em seu artigo 9º, contrariamente à aplicação de qualquer medida restritiva de liberdade, salvo arbitrárias (Art. 9º – “Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido ou exilado”). Certo é que a instituição do princípio da presunção de inocência deu-se para atenuar a violação do status libertatis do sujeito, seja como investigado, seja como réu, que, antes, abria margens a formas degradantes de colheita de prova, permitindo-se até mesmo tortura.

Se o direito constitucional e processual, ao perseguir determinados fins, admite constrições entre os princípios (a verdade material é restringida pela proibição de prova ilícita), se há elasticidade na própria dignidade humana (como exemplos: mãe, doente terminal que doa seu órgão vital para salvar seu filho; o condenado à morte que renúncia pleitear o indulto; o militar, por razões humanitárias, dispõe-se a realizar missão fatal para salvar a vida de milhares de pessoas), não é menos admissível a restrição do princípio da presunção de inocência, cuja aplicação absoluta inviabilizaria até mesmo o princípio da investigação e da própria segurança pública.

Evidencia-se, destarte, a necessária revisão dos “tradicionais conceitos dogmáticos de culpa, culpabilidade e pena, reescrevendo um panorama teórico mais realista e factível, intimamente relacionado às modernas demandas sociais” e o combate à macrocriminalidade organizada.

Hoje, as relações econômicas tendem a ser impessoais, anônimas e automáticas, possibilitando, por conseguinte, uma criminalidade organizada pautada em aparatos tecnológicos, caracterizada pelo racionalismo, astúcia, diluição de seus efeitos e, assim, a garantia da permanência da organização está na execução de procedimentos de inteligência que minem os operadores do sistema para a persecução e sanção penal. Nesse contexto, as organizações criminosas absorvem agentes públicos, corrompendo ações do Estado.

Tratando-se, pois, de crime organizado, a sociedade é duplamente agredida, isto é, verifica-se prejuízo social nefasto oriundo das ações criminosas e prejuízo oriundo das ações artificiais do Estado que, impotente para evitar e prevenir o grave delito, ilude a sociedade com a imagem de eficiência funcional da investigação criminal. Mais grave é a deterioração da própria democracia, porquanto, ao adquirir poder de controle econômico e político, o crime organizado passa a ocupar posições de “autoridades democráticas”.

Torna-se, assim, imprescindível recuperar a capacidade de executar adequadamente as penas, porque a ineficácia da persecução penal estatal não se situa na dosagem das penas, mas na incapacidade de aplicá-las. “A regulamentação legal dos fenômenos humanos deve ter em vista a implementação da lei, ou seja, como se dará, concretamente, sua aplicação, circunstância que não tem sido objeto de preocupação frequente de nossos legisladores”.

Desse modo, a condenação em segundo grau deve viabilizar o cumprimento das sanções penais, inclusive as privativas de liberdade, ainda que haja recurso extraordinário ou especial ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, tendo, inclusive, essa última Corte já pacificado o entendimento na Súmula 267: “A interposição de recurso, sem efeito suspensivo, contra decisão condenatória não obsta a expedição de mandado de prisão”.

Ademais, no plano internacional, a prisão após a condenação em 2ª instância é admitida nos Estados Unidos da América e países da Europa (França, Alemanha e Portugal). A título de esclarecimento, em Portugal, o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça é de que o arguido preso em situação de prisão preventiva, no momento em que vê a sua situação criminal definida por acórdão condenatório do Supremo, deixa de estar em situação de prisão preventiva para estar em situação análoga à de cumprimento de pena, mesmo que do acórdão condenatório tenha sido interposto recurso, que impeça o trânsito em julgado da decisão condenatória, para o Tribunal Constitucional. Segundo o Supremo Tribunal de Justiça, o recurso de constitucionalidade não tem a natureza de recurso ordinário nem respeita diretamente à decisão que, conhecendo do mérito da causa, ordenou e manteve a prisão, pois é um recurso restrito à matéria de constitucionalidade, não se traduzindo numa declaração de nulidade do acórdão recorrido e, uma vez interposto tal recurso, não há a necessidade da análise de expiração dos prazos da prisão cautelar na data da decisão.

Na perspetiva histórica das Cortes brasileiras, a admissibilidade da execução provisória, na verdade, está em consonância com entendimentos anteriores sobre a recepção do artigo 594 do Código de Processo Penal (CPP), que tratava da necessidade do réu ser recolhido à prisão para poder apelar, a não ser que fosse primário e de bons antecedentes. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se, num primeiro momento, pela recepção do artigo 594 do CPP pela Constituição brasileira de 1988, passando a exigir posteriormente alguns requisitos subsidiários à exigência da prisão para apelar.

A edição da Súmula 9 do Superior Tribunal de Justiça brasileiro (“A exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência.”) demonstrou claramente o posicionamento jurisprudencial firme quanto à ausência de contradição entre o artigo 594 do CPP e o princípio da presunção de inocência, que podem ser observadas nas decisões abaixo transcritas:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO RECOLHIMENTO A PRISÃO (ART. 594 DO CPP). ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DESSA EXIGÊNCIA COM O PRECEITO DO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO.

Improcedência dessa alegação já que a prisão provisória processual, como providência ou medida cautelar, está expressamente prevista e permitida pela Constituição em outro inciso do mesmo artigo 5º (inciso LXI). No caso, a prisão decorre de mandado judicial (art. 393, I, do CPP). Primariedade e bons antecedentes são dois requisitos que não se confundem, podendo verificar-se o primeiro e estar ausente o segundo. Recurso de ‘Habeas Corpus’ a que se nega provimento. (STJ, RHC 270/SP – ‪1989/0010264-8‬, Min. ASSIS TOLEDO, 5ª T., v.u., j. 25.10.1989)

PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL.

I – A prisão decorrente de sentença condenatória recorrível (CPP, Art. 393, I), tanto quanto a prisão do condenado para poder apelar (CPP, Art. 594), é de natureza processual, compatibilizando-se, por isso, com o princípio inscrito no art. 5º, LVII, da Constituição de 1988, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da decisão condenatória

II – O efeito meramente devolutivo dos recursos extraordinário ou especial, pela mesma razão, também não se choca com o princípio constitucional mencionado.

III – Pedido indeferido. (STJ, HC 84/SP – ‪1989/0009250-2‬, Min. CARLOS THIBAU, 6ª T., v.u., J. 31.10.1989)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PRETENSÃO DE AGUARDAR JULGAMENTO DE APELAÇÃO EM LIBERDADE. ART. 594, DO C.P.P.

I – O artigo 594, do Código de Processo Penal, que tem o escopo de abrandar o princípio da necessidade do recolhimento à prisão para apelar, só alcança quem, ao tempo da decisão condenatória, esteja em liberdade. Não beneficia aqueles que já se encontram presos provisoriamente, pois, um dos efeitos da sentença condenatória é ser o condenado conservado na prisão (Art. 393, inciso I, C.P.P.).

II – Recurso improvido. (STJ, RHC 2995/ES – ‪1993/0023100-6‬, Min. PEDRO ACIOLI, 6ª T., v.u., J. 21.9.1993)

Os julgados sustentam a não revogação da norma processual acima referida diante à presunção de inocência, resguardando a manutenção do status quo estabelecido pelo Código Processual Penal de 1941. Declarou-se assim a compatibilidade entre os princípios consagrados nos incisos LXI e LXVI, ambos do artigo 5º e o artigo 594 do CPP. Vale dizer que a prisão cautelar poderá ser efetuada por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, quando ausente permissão legal para a liberdade provisória.

Do mesmo modo, o Supremo Tribunal Federal declarou válido o artigo 594 do CPP frente a Constituição brasileira de 1988, inclusive, frente à Convenção Americana sobre Direitos Humanos (“Pacto de San José da Costa Rica”), exigindo, assim, a prisão como requisito indispensável ao recurso de apelação.

PENAL. PROCESSUAL PENAL. “HABEAS CORPUS”. RÉU CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DA EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO CONTRA O RÉU. PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. C.F., ART. 5., LVII. C.P.P., ART. 594.

I. – O direito de recorrer em liberdade refere-se apenas a apelação criminal, não abrangendo os recursos extraordinário e especial, que não tem efeito suspensivo.

II. – A presunção de não culpabilidade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória – C.F., art. 5º, LVII – não revogou o artigo 594 do C.P.P. III. – Precedentes do STF. IV. – H.C. indeferido. (HC 72741/RS, Min. CARLOS VELLOSO, 2ª T., v.u., J. 1.9.1995)

EMENTA: HABEAS-CORPUS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ARTIGO 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEITO NÃO REVOGADO PELO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1 – Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Provimento para submeter o paciente a novo julgamento, pelo Júri, sem o direito de recorrer em liberdade. Questão superada pelo advento da sentença condenatória que vedou esse direito em decisão fundamentada.

2 – É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que o artigo 594 do Código de Processo Penal não foi revogado pelo artigo 5º, LVII, da Constituição Federal, que instituiu o princípio da presunção de inocência até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Precedentes. Habeas-Corpus prejudicado. (HC 80548/PE, Min. MAURÍCIO CORREA, 2ª T., v.u., J. 20.2.2001)

No entanto, o reconhecimento do caráter instrumental da prisão decorrente da sentença condenatória recorrível sofreu novamente malabarismos da doutrina e da jurisprudência brasileira para reconhecê-la como forma excepcional de execução provisória da pena imposta em sentença condenatória, com recurso exclusivo da defesa, para o fim de beneficiar o condenado-preso dos direitos consagrados na Lei de Execução Penal (progressão ou cumprimento inicial em regime aberto ou semi-aberto, livramento condicional, remição da pena pelo trabalho etc.), na “…consideração de que o princípio da presunção de inocência foi, constitucionalmente, articulado para favorecer e, não, para prejudicar o acusado.” Denota-se, neste caso, uma hipótese de antecipação dos efeitos da condenação transitada em julgado, cuja restrição do princípio da presunção de inocência é justificada pelo princípio constitucional do favor rei.

O preceito foi trabalhado flexivelmente pelo Supremo Tribunal Federal brasileiro para favorecer o acusado, conforme se verifica a Súmula 716, que possibilita a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime prisional menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

Destaque-se, por fim, que a prisão em 2ª instância também está em consonância com a jurisprudência do próprio STF, com base em outro precedente julgado em 2005 (HC 86.125/SP, Ellen Gracie, DJ: 2/09/05). A partir dessa decisão, pacificou-se no STF o entendimento, no sentido de que com o esgotamento da instância ordinária, que ocorre no Tribunal de segundo grau (tribunais de justiça, TRFs e STM) não corre prescrição da pretensão punitiva, mas inaugura a contagem do prazo de prescrição da pretensão executória da pena. Ressalte-se: só corre o prazo de prescrição executória à medida que é possível executá-la, isto é, a partir da decisão condenatória da 2ª instância.

Nessa direção, mais recentemente, vale destacar que o STF, em sede de repercussão geral, ratificou, a adequação da prisão após condenação em 2ª instância:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). ACÓRDÃO PENAL CONDENATÓRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 2. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (ARE 964246 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 10/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-251 DIVULG 24-11-2016 PUBLIC 25-11-2016 ).

Ademais, coerentemente com o afastamento do princípio da presunção de inocência e pelo início da execução da sanção penal depois do julgamento condenatório de 2ª instância, o próprio STF, ao julgar o RE 696533/SC, em 6 de fevereiro de 2018, Relator o Min. Luiz Fux e Redator do acórdão, o Min. Luiz Barroso, determinou que o prazo prescricional da prescrição da pretensão executória conta-se não da data do trânsito em julgado para a acusação (artigo 112, I do Código Penal) , mas sim levando em consideração o esgotamento da instância ordinária, a partir da qual só cabem os recursos extraordinário e especial que não possuem efeito suspensivo.

Por todos esses argumentos, nada justifica que o STF revise o que vem decidindo no sentido de que juridicamente adequado à Constituição da República o início do cumprimento da sanção penal a partir da decisão condenatória de 2ª instância. A mudança da jurisprudência, nesse caso, implicará a liberação de inúmeros condenados, seja por crimes de corrupção, seja por delitos violentos, tais como estupro, roubo, homicídio etc.

Ante o exposto, os membros do Ministério Público e do Poder Judiciário abaixo assinados manifestam-se pela constitucionalidade de prisão após a condenação em 2ª instância:

Adilza Inácio de Freitas – promotoria de justiça do MPAL

Alvarina de Araújo Nery – promotora de justiça do MPDFT

Adriano Alves Marreiros – promotor de justiça do MPM

Ailton Benedito de Souza – procurador da república do MPF/GO

Andrey Máximo Formiga – juiz de direito do TJGO

Alessandra Ferreira Mattos Aleixo – juíza de direito do TJRJ

Alessandra Aparecida de Melo Silva – promotora de justiça do MPGO

Alessandra Silva dos Santos Celente – promotora de justiça do MPRJ

Alena Cotrim Bizarro – juíza de direito do TJSP

Alfredo Gaspar de Mendonça Neto – procurador-geral de justiça do MPAL

Alvarina de Araújo Nery – promotora de justiça do MPDFT

Aymara Marinho – promotora de justiça aposentada do MPDFT

Amarildo Tadeu Freesz – procurador de justiça aposentado do MPDFT

Ana Beatriz Botelho – promotora de justiça do MPRJ

Ana Beatriz Miguel de Aquino – promotora de justiça do MPRJ

Ana Cláudia Lopes – promotora de justiça do MPMG

Ana Jovina de Oliveira Ferreira – promotora de justiça do MPRN

Ana Cláudia Magalhães Melo – promotora de justiça do MPDFT

Ana Cláudia de Oliveira Costa Barreto – juíza de direito do TJDFT

Ana Paula Monte Figueiredo Pena Barros – juíza de direito do TJRJ

Ana Patrícia Montenegro de Medeiros Duarte – promotora de justiça do MPRN

Ana Paula Fonseca de Góes Araújo – procuradora da república do MPF/GO

Ana Rita de Oliveira Clemente – juíza de direito do TJSP

Anna Gabriella Ribeiro de Carvalho Gama Taunay – promotora de justiça do MPRJ

Andrea de Carvalho Chaves – promotora de justiça do MPDFT

Andrea Waleska Bogo Nunici – promotora de justiça do MPRO

André Borges Uliano – procurador da república do MPF/PR

André Luiz Farias – promotor de justiça do MPRJ

André Nilton R. de Oliveira – promotor de justiça do MPRN

Andrea Bernardes de Carvalho – promotora de justiça do MPDFT

Antonio Alves Cardoso Júnior – juiz de direito do TJRJ

Antônio Aurélio Abi Ramia Duarte juiz de direito do TJRJ

Américo Luzio de Oliveira Filho – promotor de justiça do PRJ

Alexandre Fernandes Gonçalves – Promotor de Justiça do MPDFT

Alexandre Schneider – procurador da república do MPF/RS

Antonieta Lúcia Maroja Arcoverde Nóbrega – juíza de direto do TJPB

Antonio Ezequiel de Araújo Neto – procurador de justiça do MPDFT

Antonio Marcos Dezan – promotor de justiça do MPDFT

Armando Brasil – promotor de justiça do MPPA

Arinda Fernandes – procuradora de justiça do MPDFT

Ary César Hernandes – promotor de justiça do MPSP

Augusto Carlos Rocha de Lima – promotor de justiça do MPRN

Assuero Stevenson – promotor de justiça do MPPI

Benedito Torres Neto – procurador-geral de justiça do MPGO

Benis Silva Queiros Bastos – procuradora de justiça do MPDFT

Bianca Amaral Nigri – juíza de direito do TJRJ

Berenice Maria Scherer – promotora de justiça do MPDFT

Bianca Fernandes Pieratti – juíza de direito do TJDFT

Bruno Costa Magalhães – procurador da república do MPF/SP

Bruno dos Santos Guimarães – promotor de justiça do MPRJ

Bruno Amorim Carpes – promotor de justiça do MPRS

Bruno Vagaes – promotor de justiça do MPPR

Camila de Fátima Gomes Teixeira – Procuradora de Justiça do MPMG

Carla Fleury de Souza – promotora de justiça do MPGO

Carlos Alberto Cantarutti – Promotor de Justiça do MPDFT

Carmen Eliza Basto de Carvalho – promotora de justiça do MPRJ

Cátia Gisele Martins Vergara – promotora de Justiça do MPDFT

Carlos Alberto Martins Filho – juiz de direito do TJDFT

Carlos Frederico de Oliveira Pereira – Subprocurador-geral de Justiça Militar – MPM

Carol Reis Lucas Vieid Da Ros – promotora de justiça do MPSP

Carolina Nabarro – juíza de direito do TJSP

Caroline Guzzi Zuan Esteves – promotora de justiça do MPPR

Celso Leardini – promotor de justiça do MPDFT

Cesar Augusto Nardelli Costa – promotor de justiça do MPDFT

Cibele Benevides Guedes da Fonseca – procuradora da república do MPF/RN

Cíntia Calumby da Silva Coutinho – promotoria de justiça do MPAL

Clarisier Morais – procuradora da república do MPF/RN

Cllaudio Dutra Fontella – procurador regional da república do MPF

Carlos Elias Silvares Gonçalves – juiz de direito do TJRJ

Carlos Eduardo Brechani – promotor de justiça do MPSP

Claudia Rodrigues de Morais Piovezan – promotora de justiça do MPPR

Cláudio Calo – promotor de justiça do MPRJ

Catarina Campos Batista Gaudencio – promotora de justiça do MPPR

Cássio de Souza Lima – promotor de justiça do MGO

Cláudia Fernanda de Oliveira Pereira – Procuradora-Geral do MPC/DF

Cláudio Alexandre de Melo Onofre – promotor de justiça do MPRN

Cláudio Roberto Alves Emerenciano – promotor de justiça do MPRN

Cláucio Cardoso da Conceição – promotor de justiça do MPRJ

Cláudio Drewes José de Siqueira – procurador da república do MPF/DF

Clayton Barreto de Oliveira – promotor de justiça do MPRN

Cleonice Maria Resende Varalda – promotora de justiça do MPDFT

Cíntia Calumby da Silva Coutinho – promotora de justiça do MPAL

Cristiana Moreira Ferreira Cabral de Vasconcellos – promotora de justiça do MPPB

Cristiane Correa – promotoria de justiça do MPRJ

Consuelita Valadares Coelho – promotora de justiça do MPDFT

Danielli Christine de Oliveira Gomes – promotor de justiça do MPRN

Débora Balzan – promotora de justiça do MPRS

Denise de Araújo Capiberibe – juíza de direito do TJRJ

Denise de Mattos Martinez Geraci – promotora de justiça do MPRJ

Denise Guimarães de Oliveira- Procuradora de Justiça do MP/AL

Denise Vieira Moreira – juíza de direito do TJSP

Dicken William Lemes Silva – promotor de justiça do MPDFT

Diogo Augusto Vidal Padre – promotor de justiça do MPRN

Domingos Sávio Tenório de Amorim – procurador regional da república do MPF

Divino Donizette da Silva – procurador da República do MPF/GO

Diogo Maia Cantidio – promotor de justiça do MPRN

Douglas Santos Araújo – Procurador da República do MPF/RJ

Edi Fonseca Lago – Promotor de Justiça do MPSP

Edgard Jurema de Medeiros – promotor de justiça do MPRN

Edegar de Sousa Castro – juiz de direito do TJSP

Eduardo Paes Fernandes – promotor de justiça do MPRJ

Eduardo Nagib Matni – promotor de justiça do MPPR

Eduardo Gussem – procurador-geral de justiça do MPRJ

Elisabeth C. Amarante B Minare – juíza de direito do TJDFT

Eline Levi – Procuradora de Justiça do MPDFT

Elmo Gomes de Souza – juiz federal do TRF/RJ

Elen de Freitas Barbosa – juíza de direito do TJRJ

Elisabete Franco Longobardi – juíza de direito do TJRJ

Eminia Manso – promotora de justiça do MPRJ

Engrácia Guiomar Rego Bezerra Monteiro – promotora de justiça do PRN

Ermenegildo Nava – promotor de justiça aposentado do MPSP

Eugenio Carvalho Ribeiro – promotor de justiça do MPRN

Fátima Pacca A Winkler – promotora de justiça do MPRJ

Fabio Bastos Nunes – Promotor de Justiça do MP/AL

Fábio Costa Pereira – promotor de justiça do MPRS

Fábio Corrêa de Matos Souza – promotor de justiça do MPRJ

Fábio Moraes de Aragão – procurador da república do MPF/RJ

Fábio Souza Carvalho Melo – promotor de justiça do MPRN

Fabiano Reis dos Santos – juiz de direito do TJRJ

Fabiano Rangel Moreira – promotor de justiça do MPRJ

Fabriziane Figueiredo Stellet Zapata – juiz de direito do TJDFT

Fausto Faustino de França Júnior – Promotor de Justiça do MPRN

Flávia Ferrer – Procuradora de Justiça do MPRJ

Flavia Maria José Bovolin – promotora de justiça do MPSP

Flávio Citro Vieira de Mello – juiz de direito do TJRJ

Flávio Sérgio de Souza Pontes Filho – promotor de justiça do MPRN

Flávio Itabaiana de Oliveira Nicolau – juiz de direito do TJRJ

Felipe Rafael Ibeas – promotor de justiça do MPRJ

Felipe de Oliveira Kersten – juiz de direito do TJDFT

Fernando Rocha – procurador da república do MPF/RN

Francisco Helio de Morais Junior – Promotor de Justiça do MPR

Filipi Siviero – procurador da república do MPF/RS

Flávio Márcio Lopes Pinheiro – Promotor de Justiça do MPMG

Francisco Antônio Alves de Oliveira – juiz de direito do TJDFT

Gabriel Mendes Camargos – promotor de justiça do MPDFT

Gabriela Brandt de Oliveira – promotora de justiça do MPRJ

Geibson Cândido Martins Rezende – promotor de justiça do MPGO

Geisa Lannes – promotora de justiça do MPRJ

Glauber José da Silva – promotor de justiça do MPDFT

Guilherme Martins de Martins – Promotor de Justiça do MP/RS

Geraldo Mariano Machado Alves de Macedo – promotor de justiça do MPDFT

Gerliana Maria Silva Araújo Rocha – promotora de justiça do MPRN

Gilmar Tadeu Soriano – juiz de direito do TJDFT

Gislene Pinheiro de Oliveira – juíza de direito do TJDFT

Gislaine Carneiro Campos Reis – juíza de direito do TJDFT

Goethe Odilon Freitas de Abreu – procurador da república do MPF/GO

Guilherme Augusto Velmovitsky van Hombeeck – procurador da República MPF/RS

Guilherme Fernandes Neto – Promotor de Justiça do MPDFT

Guilherme Schilling Pollo Duarte – juiz de direito do TJRJ

Guilherme Schelb – procurador regional de república do MPF/DF

Janaína Marques Corrêa Melo – promotora de justiça do MPRJ

Jander Vilhena Nascimento – promotor de justiça do MPAP

Jesseir Coelho de Alcântara – juiz de direito do TJGO

J.J. Carvalho – Desembargador do TJDFT

João Marques Pires – procurador de justiça do MPAC

Jorge Braga Costinhas Jr. – promotor de justiça do MP/SP

José Antônio Malta Marques – promotor de justiça do MPAL

José Alves de Rezende Neto – promotor de justiça do MPRN

Jorge Fernando Barreto da Costa – promotor de justiça do MPPR

Josélia Lehner Freitas Fajardo – juíza de direito do TJDFT

Josmar Gomes de Oliveira – juiz de direito do TJDFT

Juliana Poggiali Gasparoni è Oliveira – promotora de justiça do MPDFT

Júlio César Lerias Ribeiro – juiz de direito do TJDFT

Júlio Marcelo de Oliveira – procurador do MP de Contas da União

Karoline Araújo do Prado – promotora de justiça do MPDFT

Kléber Martins de Araújo – Procurador da República do MPF/RN

Keila Cristina de Lima Alencar Ribeiro – juíza de direito do MPDFT

Helena Cristina Mafra – procuradora de justiça do MPDFT

Helena Rodrigues Duarte – promotora de justiça do MPDFT

Henrique Cunha de Lima – Procurador de Contas do MPC-RJ

Gilsara Cardoso Barbosa Furtado – juíza de direito do TJDFT

Kariny Gonçalves Fonseca – promotora de justiça do MPRN

Karine Borges Goulart – promotora de justiça do MPDFT

Katie de Sousa Lima Coelho- Procuradora de Justiça do MPDFT

Hamilton Carneiro Júnior – Promotor de Justiça – MP/AL

Haranayr Inácia do Rego – juíza de direito do TJDFT

Ivete Leônia Soares de Oliveira Arruda – promotora de justiça do MPPB

Izabel Cristina Pinheiro– promotora de justiça do MPRN

Isabel de Siqueira Menezes – promotora de justiça do MPRN

Isabela Lobão dos Santos – juíza de direito do TJRJ

Jackeliny Ranges – promotora de justiça do MPMG

Jânio Coelho – promotor de justiça do MPDFT

João Vicente Silva Vasconcelos Leite – promotor de justiça do MPRN

Jann Polacek Melo Cardoso – promotor de justiça do MPRN

Jonas Pinheiro – promotor de justiça do MPDFT

Jorgina de Oliveira Carneiro e Silva Rosa – juíza de direito do TJDFT

José Maria Panoeiro – procurador da república do MPF/RJ

José Proto de Oliveira – juiz de direito do TJGO

Josélia Lehner Freitas Fajardo – juíza de direito do TJDFT

Juliana Kalichsztein – juíza de direito do TJRJ

Lara Maia Teixeira Morais – promotora de justiça do MPRN

Laura Beatriz Rito – promotora de justiça do MPDFT

Lavínia Silveira de Mendonça Fragoso – promotora de justiça do MPAL

Leandro Antunes Meireles – promotor de justiça do MPPR

Leila Schmidt – promotor de justiça do MPPR

Leila Maria de Oliveira – promotora de justiça do MPGO

Leonardo Assis dos Santos – promotor de justiça do MPDFT

Leonardo Giardin de Souza – Promotor de Justiça do MPRS

Leonino Carlos da Costa Filho – juiz de direito do TJSP

Leandro Lara Moreira – promotor de justiça do MPDFT

Leonardo Jubé de Moura – promotor de justiça do MPDFT

Leonardo Cuña de Souza – promotor de justiça do MPRJ

Leonardo Teles – juiz de direito do TJRJ

Lenildo Queiroz Bezerra – promotor de justiça do MRN

Leonino Carlos da Costa Filho – juiz de direito do TJSP

Letícia Lourenço Pavani – promotora de justiça do MPSP

Liliam Margareth da Silva Ferreira – juíza de direito do TJGO

Luciana Asper y Valdes – promotora de justiça do MPDF

Luciana Bertini Leitão – promotora de justiça do MPDFT

Luciana Cunha – promotora de justiça do MPDFT

Lúcio Pereira de Souza – promotor de justiça do MPRJ

Lidiane Oliveira dos Santos Câmara – promotora de justiça do MPRN

Ludimila Bissonho Rodrigues – promotora de justiça do MPRJ

Ligia dos Reis – promotora de justiça do MPDFT

Liv Ferreira Augusto Severo Queiroz – promotor de justiça do MPRN

Lívia Lourenço Gonçalves – juíza de direito do TJDFT

Livingstone dos Santos Silva Filho – juiz de direito do TJRJ

Lúcia Nunes Bromerchenkel – promotora de justiça do MPSP

Luciana Pessoa Ramos – juíza de direito do TJDFT

Luciano Fernandes Galhanone – juiz de direito do TJSP

Lucy F. Peixoto Mariano da Silva – promotora de justiça do MPRN

Luciana Medeiros Costa – promotora de justiça do MPDFT

Luiz Antonio Correa Ayres – promotor de justiça do MPRJ

Luiz Tenório Oliveira de Almeida – Promotor de Justiça do MP/AL

Luís Gustavo Vasques – juiz de direito do TJRJ

Maria Angélica Ribeiro Bazilli – juíza de direito do TJDFT

Maria Cecília Pontes Carnaúba – promotora de justiça do MPAL

Maria da Graça Oliveira de Almeida – promotora do MPM

Maria Cristina

Marcelo Schirmer Albuquerque – promotor de justiça do MPMG

Marcelo Rocha Monteiro – Procurador de Justiça MPRJ

Marcia Pereira da Rocha – promotora de justiça do MPDFT

Marcelo Airoso Pimentel – promotor de justiça do MPRJ

Marcelo Krás Borges – juiz federal do JF/SC

Marcelo Villas – juiz de direito do TJRJ

Marcelo Teixeira – promotor de justiça do MPDFT

Marcio Luis Chila Freyesleben – Procurador de Justiça do MPMG

Márcio Mothé – promotor de justiça do MPRJ

Marcos Adair Nunes – promotor de justiça do MPRN

Marcos Eduardo Rauber – Promotor de Justiça do MPRS

Marcio Rogério de Oliveira – promotor de justiça do MPMG

Márcio da Costa Dantas – juiz de direito do TJRJ

Márcio de Castro Molinari – juiz de direito do TJGO

Marilza Neves Gebrim – juíza de direito do TJDFT

Marília Regina Soares Cunha Fernandes – promotora de justiça do MPRN

Mario Machado Vieira Netto – Desembargador do TJDFT

Marisa Isar – promotora de justiça do MPDFT

Marya Olímpia Ribeiro Pacheco – Promotora de Justiça do MPDFT

Marta Alves da Silva – promotora de justiça do MPDFT

Marvin Moreira – juíza de direito do TJRJ

Max Martins de Oliveira e Silva- Promotor de Justiça do MP/AL

Maurício Chaves de Souza Lima – juiz de direito do TJRJ

Melissa Gonçalves Rocha Tozatto – promotora de justiça do MRJ

Micheline Laurindo Tenório Silveira dos Anjos – promotora de justiça do MPAL

Mirya Tavares Pinto Cardoso Ferro – Promotora de Justiça do MP/AL

Mirian Tereza Castro Neves de Souza Lima – juíza de direito do TJRJ

Marcia Milhomens Sirotheau Correa – promotora de justiça do MPDFT

Marcelo Alvarenga Faria – promotor de justiça do MPRJ

Marcelo Briso Machado – promotor de justiça do MPR

Manuela de Alexandria Fernandes Barbosa – juíza de direito do TJRN

Margareth Aparecida Sanches de Carvalho – juíza de direito do TJDFT

Monize da Silva Freitas Marques – juíza de direito do TJDFT

Monica Soares Gioia – juíza de direito do TJGO

Natalia do Carmo Rios Anderáos – promotora de justiça do MPDFT

Natanael Caetano Fernandes – juiz de direito do TJDFT

Nathalia Bueno Arantes da Costa – juíza de direito do TJGO

Nelza Rodrigues de Sousa Lima – juíza de direito do TJGO

Newton Cezar Valcarenghi – promotor de justiça do MPDFT

Nísio E. Tostes Ribeiro Filho – promotor de justiça do MPDFT

Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa – juíza de direito do TJDFT

Paula Teles – juíza de direito do TJRJ

Paulo Luciano S. Teixeira Jd. – juiz de direito do TJRJ

Paulo Roberto Andrade de Freitas – promotor de justiça do MPRN

Paulo Roberto Binicheski – promotor de justiça do MPDFT

Paulo Sérgio Duarte da Rocha Júnior – procurador da república do MPF/RN

Paulo Augusto Radunz – promotor de justiça do MPSP

Paulo Afonso Cavichioli Carmona – juiz de direito do TJDFT

Paulo José Leite Farias – promotor de justiça do MPDFT

Patrícia Domingues Salustiano – juíza de direito do TJRJ

Pedro Borges Mourão – promotor de justiça do RJ

Pérsio Ricardo Perrella Scarabel – promotor de justiça do MPSP

Placidina Pires – juíza de direito do TJGO

Plínio Castanho Dutra – promotor de justiça do MPRS

Plínio Vinícius D´Avila Araújo – promotor de justiça do MPRJ

Priscila Naegele Vaz Xavier – promotora de justiça do MPRJ

Rafael Meira Luz – Promotor de Justiça do MPSC

Rafael Schinner – promotor de justiça do MPRJ

Rafael Silva Paes Pires Galvão – promotor de justiça do MPRN

Ramon Amaral Machado Gonçalves – procurador da república do MPF/RR

Ramon Formiga de Oliveira Carvalho – Promotor de Justiça do MP/AL

Renata Carvalho da Luz – promotora de justiça do MPPB

Renata Neme – promotora de justiça do MPRJ

Renato Guarino Martins – juíza de direito do TJRJ

Renato Barão Varalda – promotor de justiça do MPDFT

Ricardo José da Costa Lima – promotor de justiça do MPRN

Rita de Cassia Maia Baptista – Procuradora de Justiça do MPMA

Ricardo Domingues – promotor de justiça do MPPR

Robson Alves Ribeiro – promotor de justiça do MPSP

Ronaldo Albo – procurador regional da república do MPF

Romnanzza R. Neme – juíza do TJRJ

Roberta dos Santos Braga Costa – juíza de direito do TJRJ

Rogério Shimura – promotor de justiça do MPDFT

Rodrigo Bernardo – procurador da república do MPF/SP

Rodrigo de Magalhães Rosa – promotor de justiça do MPDFT

Rodrigo Mark Freitas – procurador da república do MPF/RR

Rodrigo Martins da Câmara– promotor de justiça do MPRN

Romulo Paiva – promotor de justiça do MPMG

Rosana Nubiato Leão – juízo do trabalho do TRT/15ª Região

Rose Meire Cyrillo – Promotora de Justiça do MPDFT

Rogério Lima Sá Ferreira – promotor de justiça do MPRJ

Rita de Cássia Mendes de Souza – promotora de justiça do MPDFT

Ruth Kicis T. Pereira – Procuradora de Justiça do MPDFT

Sandra Cristina Candeira de Lira – juíza de direito do TJDFT

Sandra de Oliveira Julião – promotora de justiça do MPDFT

Sandra Regina Teixeira Campos – juíza de direito do TJGO

Sandra Malta Prata Lima – promotora de justiça do MPAL

Selma Leão Godoy – promotora de justiça do MPDFT

Sérgio Luis Lopes Pereira – promotor de justiça do MPRJ

Sérgio Cunha de Aguiar Filho – promotor de justiça do MPRS

Sérgio Fernando Harfouche – Procurador de Justiça do MPMS

Sheila Cristina Vargas Ferreira – promotora de justiça do MPRJ

Sidharta John Batista da Silva – promotora de justiça do MPRN

Silaine Karine Vendramin – procuradora do MPC-PA

Simone Pedro Reis – juíza de direito do TJGO

Simone Sibilio do Nascimento – promotora de justiça do MPRJ

Silvana da Silva Chaves – juíza de direito do TJDFT

Silvia Regina Becker Pinto – promotora de justiça do MPRS

Silvio Miranda Munhoz – promotor de justiça do MPRS

Soníria Rocha Campos D´Assunção – juíza de direito do TJDFT

Suzana Guimarães Ribeiro – juíza de direito do TJMT

Susana Broglia Feitosa – promotora de justiça do MPPR

Suzane Viana Macedo – juíza de direito do TJRJ

Taciano Vogado Rodrigues Júnior – juiz de direito do TJDFT

Tatiana Iykiê Assao Garcia – juíza de direito do TJDFT

Tatiana Dias da Silva – juíza de direito do TJDFT

Tomás Busnardo Ramadan – promotor de justiça do MPDFT

Tatiana Kaziris de Lima Augusto Pereira – promotora de justiça do MPRJ

Tania Regina Fernandes Gonçalves – procuradora de justiça do MPDFT

Trajano Sousa de Melo – promotor de justiça do MPDFT

Tula Mello – juiz de direito do TJRJ

Vanessa Christie Enande – juíza de direito do TJSP

Vanessa Duarte Seixas – juíza de direito do TJDFT

Vivian Barbosa Caldas – promotora de Justiça do MPDFT

Walmor Alves Moreira – procurador da república do MPF/SC

Wendell Beetoven Ribeiro Agra – promotor de justiça do MPRN

Wesley Leite Vaz – Promotor de Justiça do MPMG

Yedda Ching San Filizzola – juíza de direito do TJRJ

Yves Portírio Castro de Albuquerque – promotor de justiça do MPRN

Walter Yuyama – promotor de justiça do MPPR

William Costa Mello – juiz de direito do TJGO

Wilde Maria Silva Justiniano Ribeiro – juíza de direito do TJDFT

Zuleica de Almeida Elias – promotora de justiça do MPDFT