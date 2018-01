Sai de cena Leandro Daiello Coimbra, o delegado que durante seis anos e dez meses dirigiu a Polícia Federal, o mais longevo comandante da corporação no período democrático. Sob sua gestão, a PF protagonizou as mais espetaculares operações de combate à corrupção e a malfeitos em administrações públicas, entre elas a Lava Jato, a Acrônimo, a Zelotes, a Calicute, Ararath, tantas outras.

Quando assumiu a cadeira número 1 da PF, em 2011 (governo Dilma), Daiello já pegou uma Polícia Federal protagonista e de cara nova. Muitos investigadores veteranos haviam pedido aposentadoria, outros foram “encostados” em cargos burocráticos.

A renovação em todo o País foi promovida pelo antecessor de Daiello, o delegado Luiz Fernando Corrêa, defensor da reciclagem para transformar a instituição em um braço técnico e apartidário do Ministério da Justiça.

Gaúcho, doente pelo Grêmio, Daiello não tinha em seus planos profissionais tal desafio. Naquele ano de 2011 dirigia a PF em São Paulo e já estava praticamente de malas prontas para assumir a adidância em Roma, seu sonho e de sua família. Mas acabou sendo o escolhido para a direção-geral. “Troquei Roma por Brasília”, dizia, resignado.

A PF já vivia uma fase de ações incisivas contra o crime organizado. Seis anos anos antes, havia investigado o mensalão do PT e deflagrou a Operação Xeque Mate, que investigou “Vavá”, o irmão mais velho do então presidente Lula, por suspeita de ligação com caça-níqueis.

Com a mudança geral dos quadros da instituição, Daiello herdou um aparato idealista, com uma força jovem e com elevado grau de politização.

Habilidoso e conciliador, ele enfrentou inicialmente movimentos das entidades de classe. Soube contornar críticas dos sindicatos, em especial uma ofensiva da Associação dos Delegados para implantação da lista tríplice – nos moldes da Procuradoria – para escolha do seu sucessor. A lista até chegou às mãos do então ministro da Justiça (Alexandre de Moraes), mas não vingou.

A Lava Jato caiu no seu colo, em 2014, a partir de uma longa investigação do pessoal de Curitiba – base e origem da grande operação.

Ainda naquele ano, a Lava Jato chegou ao Supremo Tribunal Federal porque pegou políticos com foro privilegiado na Corte máxima. Sob a tutela de Daiello, foi criado o Grupo de Inquéritos da Lava Jato no Supremo, o GINQ.

Com o ritmo dos inquéritos apontando para senadores, deputados e governadores, Daiello foi se fortalecendo. Especialmente, porque uma eventual saída sua poderia ser interpretada como o fim da Lava Jato.

Resistiu a sucessivas mudanças no Ministério da Justiça. Passaram por lá, durante sua gestão, os ministros José Eduardo Cardozo, Wellington César Lima e Silva, Eugênio Aragão, Alexandre de Moraes, José Levi Melo do Amaral Júnior e Torquato Jardim. Todos mantiveram Daiello no posto, por sua lealdade e conhecimento das investigações.

Nesses quase sete anos de Daiello no comando, a PF tocou inquéritos que bateram à porta do Palácio do Planalto, tanto dos governos do PT, de Lula e Dilma, como do PMDB, de Michel Temer. Também não houve tréguas para Aécio Neves, presidente licenciado do PSDB e alvo da Operação Patmos, por suposta propina de R$ 2 milhões da JBS.

Nenhum deles, PT, PMDB ou PSDB, teve poder para barrar a PF de Daiello.

O segredo do diretor pode ser compreendido numa declaração recorrente do ex-ministro José Eduardo Cardozo.

No auge da Lava Jato, cada vez que era cobrado por aliados do governo Dilma se não tinha controle da PF, Cardozo dizia que também recebia pressão dos adversários, com a mesma reclamação. Com isso, ele mandava um recado claro a seus interlocutores: o governo não exercia ingerências sobre as investigações da PF de Daiello.