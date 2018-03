Roseana Sarney presta depoimento na PF

Por Andreza Matais

A ex-governadora do Maranhão Roseana Sarney (PMDB) prestou depoimento na sede da Polícia Federal, em Brasília, nesta terça-feira, 19. As declarações duraram cerca de 1h50. No início de março, o Supremo Tribunal Federal abriu inquérito para investigar a ex-governadora, após ela ser citada em delação premiada na Operação Lava Jato.

O ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto Costa afirmou em sua colaboração que ‘reuniu-se pessoalmente com Roseana em 2010 para tratar de propina’. As revelações de Costa e do doleiro Alberto Youssef, personagem central da Lava Jato, motivaram a abertura de inquéritos para investigar deputados, senadores, governadores e ex-governadores por ordem do STF.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

QUEM SÃO OS POLÍTICOS INVESTIGADOS NA LAVA JATO

Segundo o delator, o senador Edison Lobão (PMDB-MA), ex-ministro de Minas e Energia, foi quem solicitou R$ 2 milhões, destinados à campanha de Roseana ao governo do Estado em 2010. O valor, afirma Costa, foi pago em espécie via Youssef. Lobão também é investigado pelo STF.

O dinheiro, diz o delator, teria saído de contratos da Petrobrás. O ex-diretor não indicou de maneira específica o contrato do qual saíram os valores. Segundo ele, existia uma espécie de caixa de propina, administrada por Youssef, de onde o dinheiro supostamente entregue à ex-governadora teria sido retirado.

__________________________________________

+ Doleiro afirma ter pago R$ 3 mi a chefe da Casa Civil de Roseana

+ Moro abre ação contra primeiro bloco de políticos

+ Empreiteiro diz que Vaccari pediu propina em forma de doação eleitoral

__________________________________________

A Lava Jato investiga um esquema de corrupção instalado na Petrobrás e desbaratado pela força-tarefa da Lava Jato. Ex-parlamentares também são alvos da grande investigação decretada pelo ministro Teori Zavascki, que acolheu representação do procurador-geral da República, Rodrigo Janot.

Roseana estava morando em Miami com a família. Ela se mudou para a cidade, para fazer um curso de inglês. A ex-governadora voltou ao Brasil para prestar os esclarecimentos.

Ela nega a acusação. A reportagem tentou contato com o advogado de Roseana, mas não conseguiu falar.

_________________________________________

VEJA TAMBÉM:

+ Moro autoriza empreiteiro na CPI, mas só para falar de Petrobrás

+ Juiz autoriza ida de empreiteiros da Lava Jato ao dentista

+ Denúncias contra políticos mostram crimes em família

+ Procuradores alertam para ‘falsas nulidades’ na Lava Jato

_________________________________________