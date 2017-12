Picciani admite à PF vendas de gado à empreiteira

O presidente licenciado da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Jorge Picciani (PMDB-RJ), admitiu à Polícia Federal duas operações de venda de gado da empresa Agrobilara, controlada por sua família, à empresa Zi Blue, controlada pela Carioca Engenharia. O velho cacique do PMDB fluminense prestou depoimento em 14 de novembro, quando foi alvo da Operação Cadeia Velha, desdobramento da Lava Jato.

+ Desembargador manda Felipe Picciani para Bretas

+ Nove crimes de Picciani, Melo e Albertassi

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Dodge recorre de decisão de Gilmar que mandou soltar Jacob Barata

Picciani e seus colegas de partido e de Assembleia, Paulo Melo e Edson Albertassi, estão presos desde 21 de novembro. O Ministério Público Federal denunciou os peemedebistas e outros 16 investigados na terça-feira, 5, por corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Em abril de 2016, como parte do acordo de leniência da Carioca Engenharia, a matemática Tania Maria Silva Fontenelle, ligada à empreiteira, afirmou ao Ministério Público Federal ter comprado ‘vacas superfaturadas’ da Agrobilara.

Segundo a executiva, ela gerou caixa 2 para a empresa por meio da compra de animais. Fontenelle afirmou que as vacas ‘foram efetivamente entregues, porém parte do valor pago foi devolvida em espécie à Carioca Engenharia’.

+ Filho de Picciani diz à PF que foi ao TCE ‘falar de gado’ com conselheiro

+ Rua do Carmo, 6, Rio, endereço do comitê de Paulo Melo ‘Pinguim’ e de entrega da propina

+ Paulo Melo, da propina de R$ 50 mi, diz à PF que sua renda vem de salários, alugueis e peixes

+ Picciani deixava talão de cheques em branco, relata gerente

+ R$ 55 mil em dinheiro vivo em casa são diária de táxi, diz assessor especial de Picciani

A PF questionou Picciani sobre a venda de 160 cabeças de gado para a Zi Blue em meados de 2012 e em 2013. Segundo o peemedebista, Ricardo Pernambuco, um dos controladores da Carioca, ‘tem muito conhecimento (50 anos) na área de criação de nelores’.

“Admite ter havido duas aquisições, nos anos de 2012/2013, pela empresa Zi Blue, de 160 cabeças de gado da empresa Agrobilara; que o declarante participou diretamente desta negociação”, afirmou Picciani. “Pela experiência, Ricardo escolheu boas matrizes genéticas; que após a escolha, foi fixado o valor da negociação, sendo paga em 10 parcelas a aquisição realizada em 2012, e a de 2013, também sendo paga em 10 parcelas.”

Segundo o Ministério Público Federal, as operações de compra e venda de 160 vacas, efetuadas entre a Agrobilara e a Zi Blue, entre 2012 e 2013, tiveram pagamentos efetuados no período de 25 de maio de 2012 a 6 de janeiro de 2014, no montante de R$ 3,5 milhões. Os procuradores afirmam que o negócio gerou a devolução em espécie de R$ 1 milhão para a Carioca.

Jorge Picciani descreveu à PF as atividades da Agrobilara. O peemedebista afirmou que se trata de uma empresa de participações que ‘tem como atividade principal, a agropecuária, mas também arrenda imóveis para o plantio de soja e cana, bem como participa de outras empresas como cotistas ou acionistas’.

“A Agrobilara possui uma fazenda no município de São Félix do Araguaia, em Mato Grosso, arrendada para plantio de soja; que também possui um imóvel em Uberaba/MG, que possui quatro matrículas, arrendadas para o plantio de cana de açúcar; que ainda em Uberaba possui duas fazendas e um chácara onde estão o criatório e os animais; que ainda tem uma pequena propriedade na cidade de Veríssimo/MG, que atualmente está sem atividade, no aguardo de arrendamento ou venda; que possui uma fazenda pequena, na cidade de Rio das Flores/RJ; que todos esses imóveis estão em nome da pessoa jurídica Agrobilara”, relatou.

O presidente licenciado da Assembleia do Rio informou que sua fonte de renda é composta por ‘seu salário, enquanto deputado estadual, uma aposentadoria, também como deputado estadual, além de prolabore e distribuição de lucros da empresa Agrobilara’.

Picciani declarou não ter ‘negócios, bens ou contas no exterior’.

À PF, o deputado relatou ter negociado gado com o ex-presidente do Tribunal de Contas do Rio Jonas Lopes. Em delação premiada, Lopes disse que ajustou com Picciani ‘o subfaturamento da operação de compra do gado’.

O velho cacique disse que ‘entabulou negócio entre Jonas Lopes e a Agrobilara’.

A PF o questionou se teria negociado com Jonas Lopes a ‘devolução de parte do valor do negócio em dinheiro em espécie’. O deputado afirmou que ‘não houve qualquer devolução de valores envolvendo Jonas Lopes e a Agrobilara’.

No depoimento, prestado no dia da deflagração da Cadeia Velha, Jorge Picciani afirmou ‘nunca’ ter recebido doação de campanha ou qualquer vantagem por parte dos empresários do ramo de transporte’.