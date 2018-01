Conexão Venezuela da PF descobre R$ 200 mi em remessa para paraísos fiscais

A Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal deflagraram, na manhã desta segunda-feira, 11, a Operação Conexão Venezuela. A investigação apura crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa com atuação no Rio Grande do Sul.

Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em Porto Alegre/RS (4), Canoas/RS (1), Passo Fundo/RS (4), Erechim/RS (2), Americana/SP (1) e São Paulo/SP (2). Além disso, 6 pessoas são alvos de condução coercitiva.

Em nota, a PF informou que a apuração começou com um procedimento fiscal da Receita Federal, que identificou pessoas jurídicas no Rio Grande do Sul e em São Paulo ‘realizando transações financeiras atípicas, supostamente no exercício de atividade de intermediação de exportação de máquinas e implementos agrícolas do Brasil para a Venezuela’.

Conforme as investigações, empresas sediadas na Venezuela (dentre elas, uma estatal), remeteram vultosos valores ao Brasil, a pretexto de aquisição desses equipamentos. Parte considerável desse montante, porém, não foi destinada aos fabricantes e fornecedores, tendo circulado em contas bancárias diversas e, ao final, remetida ao exterior.

Algumas dessas transferências tiveram como beneficiárias pessoas jurídicas sediadas em paraísos fiscais. Parte dos recursos remetidos da estatal venezuelana para o Brasil seria fruto de crime. Apenas no período de 2010 a 2014, os valores movimentados pela organização teriam ultrapassado os 200 milhões de reais.