O voto do relator

O relator da Operação Lava Jato no Tribunal Regional Eleitoral da 4.ª Região, desembargador João Pedro Gebran Neto, começou a ler seu voto no julgamento do ex-presidente Lula por volta das 10h30 desta quarta-feira, 24.

VEJA O QUE DISSE GEBRAN NETO

“O próprio Supremo em mais de uma passagem, promoveu desmembramentos e ele próprio encaminhou ao juiz da Justiça Federal em Curitiba. A Operação Lava Jato envolve este processo, mas envolve, pelo menos, 24 processos, que estão sendo julgados nessa corte”.

“Não me parece que prevaleça a tese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal”.

“Não há que se falar em prevenção com inquéritos com o Distrito Federal. É uma decisão proferida no ministro Edson Fachin, que é o do inquérito 4243 aonde o ministro também afasta a necessidade de encaminhamento desses autos para aquela Corte confirmando a competência da 14ª Vara Federal”.

“A defesa pede a suspeição (do juiz Sérgio Moro), tendo em vista histórico de suas decisões ao longo dos processos. Isso não torna o magistrado suspeito, que agiu de acordo com sua compreensão dos fatos. Isso não o torna suspeito.”

“A reiterada alusão a que o juiz figurou em pesquisas eleitorais para a presidência no pleito próximo daria uma conotação política à sua atuação. Há que se ter bem claro que o juiz não é parte do processo, nem assume protagonismo.”

“Temas já foram abordados de modo exaustivo, esses temas da suspeição, faço referência a diversos julgamentos perante ao nosso tribunal e transcrevo as ementas de cada um deles concluindo que a alegada espetacularização e os efeitos provocados na opinião pública das decisões judiciais assim como recebimento de prêmios de natureza honorífica pelo magistrado, para o que nunca colaborou, não são temas oponíveis, sequer são causas jurídicas. ainda a decretação de diligências, como a condução coercitiva de investigados ou decretações de prisões na fase pré-processual fazem parte do cotidiano jurisdicional.”

“Não houve portanto nenhuma tentativa de monitorar os advogados que hoje atuam na causa, mas sim quebra de sigilo em terminal telefônico em que constava o nome da empresa do apelante Luiz Inácio Lula da Silva”.

“Infundada afirmação de que a testemunha José Afonso, zelador do Edifício Solaris, proferiu ofensas contra os advogados do incipiente sem ser advertido pelo juiz. Transcrevo o trecho específico da fala dessa testemunha, inclusive com a intervenção judicial judicial, aonde diz o juiz : mas eu vou pedir para o senhor independentemente da sua opinião sobre isso, eu respeito sua opinião, todo mundo respeita, mas vou pedir para responder as questões, menos emocionalmente e mais objetivamente. E anteriormente, o juiz federal também disse à testemunha que deveria se acalmar e que não é momento para ofender ninguém. Ora, os trechos acima destacados dispensam maiores considerações e sequer haveria relação o processo com o ingresso da testemunha à vida política. o fato é que ela foi efetivamente advertida pelo juiz.”

Sobre suspeição relacionada à página ‘Eu Moro com ele’: “A defesa faz a menção, mas traz à argumentação comentários que outras pessoas fizeram na página. Ora, há opinião de terceiros, como assistimos na mídia todos os dias, concordando ou discordando de todas as decisões destes magistrados ou de quaisquer outros.”