Gleisi e Jaques visitam Lula

SÃO PAULO – A senadora Gleisi Hofmann (PR), e o ex-ministro Jaques Wagner visitaram o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira, 3.

Por um acordo entre a família, a defesa e a PF, ficou ajustado que nas quintas-feiras, dia reservado para as visitas de família, a hora final poderá ser usada para visitas de amigos autorizadas pelo ex-presidente.

A necessidade de autorização pela PF havia sido autorizada pela juíza federal substituta Carolina Lebbos, da 12ª Vara Federal de Curitiba, Carolina Lebbos.

Ela decidiu, no dia 25 de abril, que ‘eventuais novas solicitações de visitas devem ser direcionadas à Autoridade Policial responsável pelo estabelecimento de custódia do apenado e somente serão analisadas pelo Juízo após comprovação do indeferimento nestes autos, mediante representação processual’.

Após visitarem Lula, Gleisi e Wagner devem conceder uma entrevista coletiva à imprensa em frente à sede da Superintendência.