Ex-assessor diz à PF que contava dinheiro vivo do posto de Lúcio Vieira Lima Job Ribeiro Brandão, cujas digitais foram identificadas em parte dos R$ 51 milhões atribuídos ao deputado e seu irmão, Geddel Vieira Lima, diz ter manuseado valores que oscilavam entre R$ 10 mil e R$ 15 mil em espécie no posto localizado no bairro de Stella Maris, em Salvador