Eles voltaram! Jorge Picciani, Edson Albertassi e Paulo Melo, todos deputados peemedebistas do Rio e sob suspeita da Operação Cadeia Velha por propinas milionárias do setor de transporte público, retornaram ao presídio de Benfica, no final da tarde desta terça-feira, 21, por ordem do Tribunal Regional Federal da 2.ª Região