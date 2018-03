Cármen Lúcia marca julgamento de habeas de Lula para amanhã

Após polêmica dos últimos dias, a ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), pautou para esta quinta-feira, 22, o habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar que ele seja preso. Ela comunicou a decisão logo no início da sessão desta quarta-feira. Justificou que na próxima semana, por causa do feriado da Páscoa, não seria possível.

+ Vou brigar até o fim para ser candidato, diz Lula

+ ‘Rompeu-se o impasse, espero julgamento justo’, diz Sepúlveda

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região marcou para a próxima segunda-feira o julgamento do recurso do ex-presidente, condenado a 12 anos e 1 mês de prisão.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Se decisão do Tribunal da Lava Jato for unânime, Lula pode ser preso imediatamente

Em seguida, o ministro Marco Aurélio Mello disse que não apresentaria uma questão de ordem sobre o assunto, já que a pauta estava definida, mas afirmou que é preciso “resolver o impasse” da questão na Supremo. Ele se referia à decisão que possibilita o cumprimento de pena após condenação em segunda instância.

+ Entidades criticam julgamento só de pedido de Lula e cobram ‘definição geral’

Em passagem pelo Rio Grande do Sul, Lula disse nesta quarta-feira, 21, que não está com medo de ser preso.

“Não tenho [medo de ser preso]”, disse Lula, em entrevista à rádio Imembuí, de Santa Maria (RS), durante a manhã. “Acho que as pessoas que me condenaram estão mais intranquilas do que eu, eu tenho a tranquilidade de um inocente e eles não têm essa tranquilidade e sabem que fizeram uma barbárie jurídica”, afirmou. O petista voltou a dizer que, se for preso, será o “primeiro preso político do século XXI no Brasil”.