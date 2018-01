A decisão que manda investigar Robinson por mais quatro crimes

Denunciado por obstrução de Justiça, o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria (PSD) será investigado por usura, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, no âmbito de supostos esquemas de desvios de salários de funcionários da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte à época em que ocupou a presidência da Casa. A decisão de abrir novo inquérito é do relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, Raúl Araújo.

+ Ministro nega afastamento de Robinson Faria

O magistrado acolheu pedido da Procuradoria-Geral da República, e, não só instaurou novo inquérito, como mandou ouvir testemunhas – entre elas, funcionários da Assembleia.

“O pedido é um desdobramento da denominada Operação Anteros, executada em cumprimento a medidas de busca e apreensão e prisões temporárias deferidas nestes autos, com a finalidade de apurar o cometimento de obstrução da Justiça, mas, cujo material apreendido teria revelado indícios de outras práticas criminosas”, narrou o ministro.