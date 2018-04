Chanceler Aloysio Nunes: “Não há saída para Síria que não seja pela negociação”

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, defendeu o caminho do diálogo para resolver o problema da Síria ao comentar a decisão dos governos dos Estados Unidos, França e Reino Unido de atacar a Síria.

“O Brasil prestigia investigação isenta conduzida pela OPAC para apurar responsabilidade pelo alegado ataque por armas químicas na Síria.

Não há saída para o tormento do povo sírio que não seja pela negociação, e no respeito ao direito internacional”, disse à Coluna do Estadão.

É o primeiro comentário do governo brasileiro a respeito do ataque anunciado na noite de sexta pelo governo americano. (Andreza Matais)

