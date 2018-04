“Está aberta a pior crise das últimas décadas”, diz Serra sobre ataques a Síria

Ex-ministro de Relações Exteriores do governo Temer, o senador José Serra (PSDB-SP) comentou, com apreensão, a decisão dos Estados Unidos de atacar a Síria. “Está aberta a pior crise no ambiente internacional das últimas décadas”, disse à Coluna.

Na noite desta sexta-feira, 13, Estados Unidos, França e Inglaterra lançaram ataques contra instalações do regime de Bashar Assad em retaliação ao ataque químico contra civis registrado há oito dias nas imediações de Damasco.

A ofensiva traz o risco de confronto direto entre os americanos e forças da Rússia e do Irã que apoiam o regime de Bashar Assad na guerra civil que já deixou pelo menos 400 mil pessoas mortas desde o seu início, há sete anos. (Naira Trindade)