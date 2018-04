Temer deve usar discurso na Cúpula das Américas para falar do ataque à Síria

A notícia dos bombardeios desferido pelos Estados Unidos contra a Síria na noite nesta sexta-feira causou constrangimento aos presidentes que participam da VIII Cúpula das Américas que acontece até este sábado em Lima, no Peru. Segundo membros da comitiva brasileira, o presidente Michel Temer ficou muito preocupado com as consequências do ataque. Temer deve se pronunciar sobre a guera em discurso que fará neste sábado no enceramento do evento.

A Cúpula das Américas reúne chefes de Estado e de governo para discutir temas de interesse comum. Segundo o deputado Darcísio Perondi (MDB-RS), o presidente Temer aproveitou a oportunidade para tratar do acordo comercial transpacífico com o presidente da Argentina, Mauricio Macris. (Leonel Rocha)