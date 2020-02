'Vou enfrentar sob o custo da minha vida', disse Cid Gomes ao chegar a Sobral

SÃO PAULO - Antes de ser atingido por dois disparos de arma de fogo na tarde desta quarta-feira, 19, o senador licenciado Cid Gomes (PDT) disse que enfrentaria os policiais grevistas sob o custo da própria vida. "Eu vou enfrentar sob o custo da minha vida, mas ninguém vai fazer o que esses bandidos estão fazendo aqui em Sobral", disse ele ao chegar no aeroporto da cidade, onde, de cima de um veículo, discursou por poucos minutos. O político está internado, sem risco de morte.

SENADOR CID GOMES CHEGANDO EM SOBRAL O POVO DE SOBRAL NÃO VAI SE RENDER A CHANTAGEM! Publicado por Ivo Gomes em Quarta-feira, 19 de fevereiro de 2020

O vídeo foi divulgado pelo irmão de Cid, Ivo Gomes, que é prefeito de Sobral. As imagens mostram um discurso inflamado, com um conteúdo que repetidas vezes falou em paz. "Vamos descer de mão para cima simbolizando a paz e vamos a partir daí tomar providências. Quero que tudo seja feito na paz. Não quero que nenhuma pessoa tenha um ferimento sequer, mas eu enfrentarei aqueles que se dispuserem a enfrentar a ordem, a lei, a paz, a tranquilidade", disse.

No momento em que sofreu os disparos, Cid Gomes dirigia um trator e avançou com um veículo sobre um portão, onde estavam alinhadas dezenas de pessoas mascaradas. A camisa laranja que usava havia sido um pedido feito para auxiliar na segurança da cidade, como explicou no aeroporto: "(Pedi que) vestissem camisa amarela ou laranja e nós vamos fazer a segurança de Sobral. Vamos circular, vou de peito aberto, vou à frente. Vamos circular no centro e pedir aos comerciantes que mantenham abertas as portas porque isso também é parte da resistência", disse.

Veja o momento em Cid Gomes é baleado em Sobral

Mais cedo, imagens gravadas na cidade mostraram pessoas dentro de viaturas da Polícia Militar passando por vias e ordenando o fechamento do comércio local. Gomes classificou as cenas como "deploráveis". "Vi hoje carros da polícia com pessoas sem farda dentro dos carros, mandando comerciantes fecharem suas portas. Ninguém vai fazer isso impunemente", acrescentou o senador para, em seguida, ouvir aplausos dos que acompanhavam o discurso.

Antes de chegar ao aeroporto, Gomes já havia criticado a situação. Por volta das 15h15, o senador, que é ex-governador do Ceará e ex-ministro da Educação, publicou um vídeo em seu perfil no Twitter, criticando os protestos feitos por policiais em Sobral. “Meus irmãos sobralenses, eu estou chocado ao ver cenas de quem deveria dar segurança para o povo e está promovendo a insegurança, a desordem. Eu não consigo me conformar com isso”, disse Cid.

Em seguida, o político pede que eleitores o recebam no aeroporto da cidade. “Estou saindo agora para Sobral, que é a minha terra, onde eu estou vendo cenas deploráveis e quero pedir a cada irmão e irmã sobralense do bem, que não se conforma, que está indignado com essa situação, para me esperar no aeroporto. Eu estarei chegando às 16h e vamos definir, coletivamente uma estratégia para dar paz à cidade de Sobral”, encerra. /COLABOROU PRISCILA MENGUE