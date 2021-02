Vídeo: Entenda como a mudança do Comitê de Imprensa da Câmara afeta o trabalho de jornalistas

BRASÍLIA – O presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), determinou nesta semana a transferência do local de trabalho dos jornalistas na Casa. A retirada dos profissionais de uma sala ao lado do plenário, onde ocorrem as votações, para realocá-los em um espaço sem janelas no subsolo do prédio do Congresso está prevista para ocorrer nesta quinta-feira, 11.

Assista:

Leia Também Câmara marca transferência de Comitê da Imprensa para área no subsolo para quinta-feira

A mudança deve dificultar o trabalho da imprensa. Isso porque o espaço onde hoje ficam os jornalistas tem acesso direto ao local de votações, o que permite agilidade na hora de informar o que se passa nas sessões. A sala agora abrigará o gabinete de Lira. A mudança também evita o acesso ao presidente da Câmara, que poderá ingressar no plenário diretamente, evitando, assim, ser abordado por profissionais de imprensa e de outros setores.

Atualmente, o gabinete do presidente da Casa está localizado a poucos passos do plenário, mas, para chegar até lá, Lira precisa cruzar o Salão Verde, onde a circulação é livre. É comum deputados serem questionados sobre votações e decisões polêmicas justamente quando atravessam esta área.