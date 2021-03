Troca simultânea nos três comandos das Forças Armadas é inédita no País

A troca simultânea nos três comandos das Forças Armadas anunciada nesta terça-feira, 30, pelo Ministério da Defesa é inédita no País. Criada em 1999 no governo Fernando Henrique Cardoso, a pasta confirmou as saídas de Edson Leal Pujol (Exército), Ilques Barbosa Júnior (Marinha) e Antônio Carlos Bermudez (Aeronáutica). Os três foram demitidos por não concordar com a politização dos militares desejada pelo presidente Jair Bolsonaro, como revelou o Estadão.

O encontro aconteceu um dia depois de Bolsonaro demitir Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa. “Preservei as Forças Armadas como instituições de Estado”, escreveu Azevedo ao comunicar sua saída.

Leia Também Comandantes foram surpreendidos com demissão em reunião com tapa na mesa e falas ríspidas

O professor de relações internacionais da ESPM Gunther Rudzit disse que o episódio expõe uma crise entre governo e militares. "Nunca houve mudança nos três comandos simultâneas, com agravante ainda de ter havido a troca do ministro da Defesa. Fica claro que existe uma crise entre o governo e as Forças Armadas. É o agravamento do isolamento político do presidente. É a indicação de que o Bolsonaro está ficando isolado e dependente cada vez mais do Centrão", disse.

Para Rudzit, o momento indica que a crise política no Brasil também é inédita. Segundo ele, “muito mais profunda até do que na época do governo de Fernando Collor”, que terminou com a renúncia do presidente em 1992. “Em nenhum momento no governo Collor houve crise com as forças armadas. Naquele momento o Brasil tinha acabado de ter a democratização. A imagem dos militares estava muito desgastada”.

O professor da ESPM vê três alternativas para contornar o problema: “impeachment, renúncia do presidente ou o presidente mudar de atitude. A mudança de atitude não é só uma tentativa de não politização das Forças Armadas. É o grupo ligado ao presidente, especialmente também ligado aos filhos do presidente, não incentivar as rebeliões das PMs pelo Brasil. Isso é algo que opõe radicalmente as Forças Armadas e o presidente e que gera uma desestabilização de ordem jurídica do País.”