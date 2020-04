Troca de ministro da Saúde deve ocorrer hoje ou amanhã, diz Mandetta

LEIA TAMBÉM > O que pensam alguns dos cotados para a vaga de ministro da Saúde

BRASÍLIA - Com a saída do cargo já anunciada, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM), disse que a troca no comando da pasta deve ser feita nesta quinta-feira, 16, ou, “no mais tardar”, amanhã. “Mas, enfim, isso deve se concretizar”, afirmou em videoconferência sobre enfrentamento à covid-19 promovida pela Iniciativa FIS, com especialistas e pessoas da indústria da saúde. O governo ainda busca um nome para substituí-lo.

Segundo Mandetta, sua intenção é fazer uma transição com “todo o cuidado”. “Para amparar quem quer que seja que venha para cá. Não fazer movimento brusco... eu sou peça menor dessa engrenagem”, disse. “O serviço continua.”

O presidente Jair Bolsonaro começou a receber nesta quinta-feira nomes que podem ocupar a vaga de Mandetta. O primeiro da lista é o oncologista Nelson Teich, que atuou na campanha eleitoral do presidente, convidado por Paulo Guedes (ministro da Economia), e tem apoio da classe médica.

Integrantes da área de saúde afirmam que a ideia não é ceder completamente a argumentos sobre o uso ampliado da cloroquina no tratamento da doença nem à abertura total do comércio – duas questões que opõem Bolsonaro e Mandetta.

Enquanto Bolsonaro defende flexibilizar medidas como fechamento de escolas e do comércio para mitigar os efeitos na economia do País, permitindo que jovens voltem ao trabalho, Mandetta manteve a orientação da pasta para as pessoas ficarem em casa. A recomendação do titular da Saúde segue o que dizem especialistas e a Organização Mundial de Saúde (OMS), que consideram o isolamento social a forma mais eficaz de se evitar a propagação do vírus.

Os dois também divergiram sobre o uso da cloroquina em pacientes da covid-19. Bolsonaro é um entusiasta do medicamento indicado para tratar a malária, mas que tem apresentado resultados promissores contra o coronavírus. Mandetta, por sua vez, sempre pediu cautela na prescrição do remédio, uma vez que ainda não há pesquisas conclusivas que comprovem sua eficácia contra o vírus.

Na live, o ministro falou que estudo se "prestou a um discurso político". "Eu fui a uma reunião aqui no ministério onde tinha uma médica imunologsita e um anestesista e eles estavam explicando a cloroquina. Eu olhei os pares que estavam na mesa nenhum tinha conhecimento de farmacologia e de fisiopatologia. Eu estava vendo eles, que são leigos, convencerem sobre aquela situação quando o palco daquela discussão deveria ser o Conselho Federal de Medicina com a outras sociedades brasileiras de medicina para chegar a um consenso", afirmou.

Ontem, em entrevista no Palácio do Planalto, o ministro já havia admitido haver “descompasso” entre as diretrizes da pasta e a posição de Bolsonaro. “São visões diferentes do mesmo problema. Se tivesse uma visão única seria um problema muito fácil de solucionar, mas não é", afirmou na ocasião.

'Divisão história'

Para Mandetta, a covid-19 vai marcar uma divisão histórica no século 21. "O século 21 começou. Antes do covid e após covid. Vai ser uma divisão histórica. Isso vai estar em qualquer livro", disse. "A gente mal e mal sabe quem vai ser o ministro da Saúde hoje, quanto mais como vai so mundo pós-covid."

“Esse vírus não negocia com ninguém. Aqueles que não querem entender que ele é extremamente agressivo ao sistema de saúde, acabam ficando preso a análises deles, do organismo individual das pessoas. Sendo que ele é muito mais letal ao sistema de saúde do que ao indivíduo”, disse Mandetta.

Mandetta foi questionado sobre os planos após deixar o cargo de ministro e respondeu que precisa "primeiro garantir que quem venha para cá tenha o mínimo de condições (de trabalhar)". "Eu fico muito preocupado, então o que eu puder fazer para ajudar eu vou ajudar (...) e depois vou fazer o distanciamento necessário para a pessoa poder desenvolver também o seu raciocínio. Essa doença muda todo dia", afirmou. "Eu estava trabalhao de 18 horas a 20 horas diárias há 60 dias sem descanso, sem fim de semana."