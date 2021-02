Senado decide nesta quinta se Chico Rodrigues reassume mandato

BRASÍLIA - O Senado deve decidir nesta quinta-feira, 18, se o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) reassumirá o mandato ou ficará mais tempo licenciado. Em outubro, Rodrigues foi flagrado com R$ 33,1 mil na cueca e é acusado de desviar recursos do combate à covid-19. A licença solicitada por ele após o escândalo terminou nesta quarta-feira, 17.

Leia Também Entenda o caso do senador Chico Rodrigues

De acordo com a Constituição e o regimento interno do Senado, um parlamentar não pode se licenciar do mandato por mais de 120 dias a cada ano. Como a licença foi dada em outubro do ano passado, Rodrigues poderá ficar por mais dois meses e meio fora dos holofotes, em 2021. O Estadão/Broadcast apurou, porém, que ele ensaia um retorno ao mandato, negando as acusações.

No ano passado, Rodrigues decidiu se licenciar para evitar um desgaste maior em uma solução combinada com o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Do mesmo partido do senador, Alcolumbre agiu para evitar que Rodrigues fosse afastado por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) ou enfrentasse um processo de cassação no Conselho de Ética.

Agora, o novo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), avalia autorizar um novo período de licença e convocar o suplente na vaga, Pedro Arthur, filho de Chico Rodrigues. Para isso, porém, o senador teria de pedir para continuar fora do mandato por mais um período, o que ainda não ocorreu. Procurados, o Senado e o parlamentar não se manifestaram.