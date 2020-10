Delegado da PF desconfiou de ‘grande volume retangular na parte traseira das vestes’ de senador flagrado com R$ 33 mil na cueca

O relatório policial sobre a Operação Desvid-19, que apura desvios de recursos de emendas parlamentares destinados ao combate à pandemia do novo coronavírus, conta em detalhes como a Polícia Federal descobriu R$ 33,1 mil na cueca do senador Chico Rodrigues (DEM-RR). O trecho foi reproduzido na decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), que nesta quinta-feira, 15, ordenou o afastamento do vice-líder do governo. A determinação ainda precisa ser confirmada pelo Senado.

Segundo o relato, Rodrigues ‘tentou ocultar valores das autoridades policiais em suas vestes íntimas’ durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua casa, em Boa Vista, nesta quarta-feira, 14. Os agentes teriam desconfiado do ‘grande volume, em formato retangular, na parte traseira das vestes do senador, que utilizava um short azul (tipo pijama)’, quando ele pediu para ir ao banheiro.

Ainda segundo o relatório, ao ser questionado sobre o que havia no short, o senador ‘ficou bastante assustado e disse que não havia nada’. Diante da suspeita, o delegado responsável pela operação, Wedson Cajé, decidiu fazer uma revista pessoal, registrada em vídeo pelos policiais federais.

“Ao fazer a busca pessoal no Senador Chico Rodrigues, num primeiro momento, foi encontrado no interior de sua cueca, próximo às suas nádegas, maços de dinheiro que totalizaram a quantia de R$ 15.000,00”, diz o relato. “Já na sala de sua residência, onde se concentravam os trabalhos cartorários dessa equipe policial, o Senador foi indagado se havia consigo mais alguma quantia de valores em espécie. Ao ser indagado pela terceira vez, com bastante raiva, o Senador Chico Rodrigues enfiou a mão em sua cueca, e sacou outros maços de dinheiro, que totalizaram a quantia de R$ 17.900,00. Desta forma, considerando que o Senador Chico Rodrigues, insistentemente, ocultava valores em suas vestes íntimas, esta equipe policial efetuou uma nova busca pessoal, oportunidade em que foram localizados, em sua cueca, a quantia de R$ 250,00”.

A equipe encontrou ainda outros R$ 10 mil e US$ 6 mil em um cofre na casa do senador.

Leia o relatório:

COM A PALAVRA, O SENADOR

“Acredito na justiça dos homens e na justiça divina. Por este motivo estou tranquilo com o fato ocorrido hoje em minha residência em Boa Vista, capital de Roraima. A Policia Federal cumpriu sua parte em fazer buscas em uma investigação na qual meu nome foi citado. No entanto, tive meu lar invadido por apenas ter feito meu trabalho como parlamentar, trazendo recursos para o combate ao Covid-19 para a saúde do Estado.

Tenho um passado limpo e uma vida decente. Nunca me envolvi em escândalos de nenhum porte. Se houve processos contra minha pessoa no passado, foi provado na justiça que sou inocente. Na vida pública é assim, e ao logo dos meus 30 anos dentro da política conheci muita gente mal intencionada a fim de macular minha imagem. Ainda mais em um período eleitoral conturbado como está sendo o pleito em nossa capital.

Digo a quem me conhece que, fiquem tranquilos. Confio na justiça, vou provar que não tenho, nem tive nada a ver com qualquer ato ilícito. Não sou executivo, portanto, não sou ordenador de despesas, e como legislativo sigo fazendo minha parte trazendo recursos para que Roraima se desenvolva. Que a justiça seja feita e que se houver algum culpado que seja punido nos rigores de lei.”