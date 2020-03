Secom destaca fala de Bolsonaro pró-manifestações que devem mirar Congresso e STF

O perfil oficial da Secretaria de Comunicação do governo de Jair Bolsonaro destacou no Twitter uma fala do presidente sobre os atos previstos para o próximo domingo, 15 de março, e que devem atacar o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF). Nas aspas de Bolsonaro, ele nega que as manifestações sejam contra o Judiciário ou o Parlamento.

A visita do presidente @jairbolsonaro aos EUA incluiu um encontro com a comunidade brasileira que vive na Flórida. Em seu discurso, ele destacou a legitimidade das manifestações populares previstas para o dia 15 de março em todo o Brasil. pic.twitter.com/vcAe2m2Gi8 — SecomVc (@secomvc) March 10, 2020

"A visita do presidente Jair Bolsonaro aos EUA incluiu um encontro com a comunidade brasileira que vive na Flórida. Em seu discurso, ele destacou a legitimidade das manifestações populares previstas para o dia 15 de março em todo o Brasil", diz a postagem da Secom, fixada no topo da página e acompanhada de uma imagem com a transcrição do discurso do presidente.

"As manifestações do dia 15 de março não são contra o Congresso, nem contra o Judiciário. São a favor do Brasil", é a fala de Bolsonaro destacada pela Secom. A foto que ilustra a publicação é de uma manifestação pró-Bolsonaro em que pessoas vestem verde e amarelo e seguram cartazes contra o PT.

"Utilizar recursos da Secom, públicos, para promover manifestações de apoio ao Presidente é nitidamente ilegal. Viola-se a moralidade, a impessoalidade, que devem reger a administração pública", afirma o criminalista Conrado Gontijo, doutor em Direito Penal pela USP.

Já para a advogada constitucionalista Vera Chemin, mestre em Direito Público pela FGV, a fala de Bolsonaro não abre espaço para questionamentos na Justiça. "Independentemente das intenções de Bolsonaro acerca da verdadeira finalidade das manifestações, a sua fala, a principio, não abre espaço para questionamentos na Justiça, uma vez que ele não fez qualquer tipo de afirmação a esse respeito. Contudo, a convocação pressupõe mesmo que indiretamente alguma forma de protesto em face dos dois Poderes Públicos, principalmente o Poder Legislativo, cujos conflitos estão se tornando cada vez mais frequentes e sensíveis."

NAS REDES, APOIADORES SINALIZAM ATAQUES A CONGRESSO E STF

Apesar do discurso de Bolsonaro contestar a ideia de que os atos são contra o Congresso e o STF, nas redes de apoiadores do governo o clima é outro. "A verdadeira motivação são as inúmeras e constantes ameaças antidemocráticas do Congresso", escreveu Maurício Costa, coordenador nacional do movimento Brasil Conservador.

ESCLARECENDO: as manifestações do dia 15 não perderam o propósito, o que envolveu o veto 52 foi mais uma tentativa de golpe e chantagem. A verdadeira motivação são as inúmeras e constantes ameaças antidemocráticas do Congresso e o desabafo do Gen. Heleno. #Dia15PeloBrasil — Maurício Costa - 15/03 EU VOU (@MauricioCostaRS) March 5, 2020

Aliado político de Bolsonaro, o deputado Marco Feliciano (SP) divulgou um vídeo com críticas ao Congresso. Nas imagens, um empresário paranaense que diz que o Congresso é "muito tendencioso" e deixam de lado o Brasil. Nos comentários de publicações do grupo Nas Ruas, que organiza atos, aparecem comentários como "Não às chantagens do Congresso" e "O Congresso e o STF estão ferrados".

Deu no @conexaopolitica: “Sócio de Huck e apoiador de Bolsonaro, dono da rede Madero apoia manifestações de 15/03”. Veja o vídeo com as declarações desse patriota! #DIA15EUVOU pic.twitter.com/4hI3AUI4c8 — Marco Feliciano (@marcofeliciano) March 7, 2020

O próprio presidente já convocou a população para participar dos atos. Em vídeo publicado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) no Twitter, o presidente já tinha dito que a manifestação é "espontânea" e "pró-Brasil", e não contra o Congresso ou o Judiciário.

"Participem e cobrem de todos nós o melhor para todo o Brasil", declarou em evento em Boa Vista, Roraima, antes de viajar para Miami, nos Estados Unidos. O presidente já havia chamado, por WhatsApp, aliados para participarem do ato, conforme revelado pela colunista do Estado e editora do BR Político, Vera Magalhães, o que resultou em uma semana de crise entre Legislativo e Executivo.