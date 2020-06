São Paulo registra buzinaços e panelaços contra Bolsonaro

Buzinaços e panelaços contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, foram registrados em São Paulo neste domingo, 7. Protestos contra o presidente foram realizados em vários Estados do Brasil, como Rio, Minas, Paraná e no Distrito Federal.

Os panelaços e buzinaços foram registrados em várias regiões da cidade, como Vila Madalena, Pinheiros, Perdizes, Campos Elíseos, Paulista, Barra Funda, Brooklin, República, Bela Vista, Butantã e Jardim Paulista.

Leia Também Manifestantes ocupam parte de Esplanada em ato contra Bolsonaro

Mensagens convocando para a participação na manifestação contra o presidente circularam ontem em grupos do WhatsApp. "Amanhã domingo 7/6 buzinaço das 15 às 15:30 contra Bolsonaro. Pano branco na janela do carro (paz) nas principais avenidas de São Paulo. Quem não puder ou nao quiser poe um pano branco na janela e bate panela", dizia um dos avisos.

A cidade também teve protestos de rua contra e a favor do presidente. Opositores de Bolsonaro começaram a se concentraram no Largo do Batata, em Pinheiros, nas primeiras horas da tarde. Enquanto isso, apoiadores do governo se reuniram na Avenida Paulista, próximo ao cruzamento com a rua Pamplona.