Renan Filho, governador do Alagoas, está com coronavírus

O governador do Alagoas, Renan Filho (MDB), anunciou neste sábado, 25, que contraiu com o novo coronavírus. O anúncio foi feito por ele na tarde deste sábado, 25, pelas redes sociais. “Comunico que, seguindo recomendação médica, refiz o exame para Covid-19, o resultado saiu hoje e foi positivo. Estou em casa, me sentindo bem, sem sintomas graves e iniciarei hoje os 14 dias de quarentena para recuperação. Se puder, me inclua nas suas orações”, escreveu.

Renan é o terceiro governador a confirmar a contaminação. Wilson Witzel (RJ) e Helder Barbalho (PA) comunicaram ao público neste mês o diagnóstico.

No último dia 17, o secretário de Estado da Fazenda de Alagoas , George Santoro, havia publicizado que estava com a doença. Na ocasião, Renan reforçou o pedido para os cidadãos ficarem em casa. Neste sábado, escreveu "Quem está na linha de frente: médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, precisam de ainda mais cuidados. Os que estão na gestão do AL contra o Covid-19 também" e compartilhou o resultado do exame.