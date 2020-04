Witzel testa positivo para o coronavírus

RIO – O governador do Rio, Wilson Witzel, testou positivo para o novo coronavírus. O anúncio foi feito por ele na tarde desta terça-feira, 14, pelas redes sociais. “Desde sexta-feira não venho me sentindo bem e pedi para que fosse feito o teste do Covid, e hoje veio o resultado positivo”, disse.

Witzel sentiu febre, dor de garganta e perda de olfato. No comunicado, afirmou que continuará trabalhando no Palácio Guanabara, sede e residência oficial do governador, “mantendo as restrições e as recomendações médicas”.

O mandatário fluminense aproveitou o anúncio para pedir para os cidadãos não desrespeitarem a doença e cumprirem as recomendações de isolamento social.

Witzel tem sido um dos governadores mais enfáticos nas medidas de isolamento social para conter a propagação do vírus. Com isso, passou a ser um dos alvos preferidos do presidente Jair Bolsonaro.

O governador manteve, até semana passada, a prática de dar entrevistas coletivas presenciais no Palácio, mas em ambiente aberto e com distância de alguns metros para os repórteres. Em entrevista exclusiva concedida ao Estado no dia 26 de março, a equipe do jornal precisou usar máscaras.

O Estado tenta mais informações sobre eventuais infectados no núcleo duro do gabinete de crise do governo, que passava o dia reunido com o governador na sede do Executivo fluminense. Ao lado de Witzel nas coletivas, o vice-governador, Cláudio Castro, e o secretário de Saúde, Edmar Santos, não costumavam usar máscaras.