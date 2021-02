PSL inicia processo contra Daniel Silveira; deputados querem ‘expulsão rápida’

Deputados do PSL se reunirão nesta terça-feira, 22, em Brasília, com o presidente da sigla, Luciano Bivar (PE), para pedir que seja iniciado formalmente o processo administrativo de expulsão do deputado Daniel Silveira (RJ), que está preso por ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal.

Leia Também Daniel Silveira gravou conversas com Bolsonaro e Maia, diz deputado do PSL

Para reforçar a pressão junto à executiva do partido, um grupo de 12 parlamentares vai protocolar mais uma representação, além da que já tinha sido apresentada na semana passada. O documento original conta com as assinaturas dos deputados Junior Bozella, vice-presidente nacional do PSL, Delegado Marcelo Freitas, Felipe Franceschini, Dayane Pimentel, Joice Hasselmann, Delegado Waldir e Heitor Freire. A ideia é que o novo documento receba mais adesões.

Integrante da ala "bolsonarista" do PSL, Silveira já estava com as atividades partidárias suspensas desde 11 de fevereiro do ano passado.

"O representado fez veicular na internet vídeo em que ataca frontalmente os ministros do STF. No vídeo alhures referenciado, o qual se tornou de conhecimento irrestrito, o representado profere uma série de ofensas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, atacando suas honras – objetivas e subjetivas –, insinuando medidas violentas contra a vida e segurança dos mesmos, além de propagar a adoção de medidas antidemocráticas contra a mais alta Corte do Poder Judiciário brasileiro ao insinuar a reedição do AI-5", disse o documento, que foi obtido pelo Estado.

"Vão resolver agora o que já deveria ter sido feito. Acho que essa semana ele já está fora", disse a deputada Joice Hasselmann.

Segundo parlamentares do chamado grupo "raiz" do PSL, Luciano Bivar garantiu em mensagem de WhatsApp que Silveira será expulso e o processo será célere. Procurado pela reportagem , o dirigente não se manifestou.