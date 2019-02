Presidente do PSL, Luciano Bivar vota contra orientação do Planalto

BRASÍLIA - O presidente nacional do PSL (partido de Jair Bolsonaro), deputado Luciano Bivar (PE), deu apoio, na sessão desta terça-feira, 19, ao pedido de urgência para votar o projeto que derrubou decreto do vice-presidente Hamilton Mourão sobre classificação de documentos ultrassecretos do governo.

Além dele, outro parlamentar do PSL – o deputado Coronel Tadeu (SP) – foi contra a orientação do Palácio do Planalto. A sigla tem 52 cadeiras na Casa.

Procurada, a assessoria de imprensa de Bivar afirmou à noite que o parlamentar, que está em seu terceiro mandato, se confundiu ao votar a favor da urgência do projeto. “Ele digitou errado. Se confundiu e votou errado. Na votação seguinte (que tratou do mérito do projeto), ele votou certo, com a orientação do partido e do governo”, disse a assessoria.

Mais cedo, o deputado havia se reunido com o próprio Bolsonaro, no Planalto. Saiu do encontro dizendo que teve um “almoço cordial”.

Já o Coronel Tadeu disse que sua decisão foi tomada porque, momentos antes de registrar seu voto, a liderança do governo havia liberado a bancada na votação. Já o PSL foi o único partido que orientou seus integrantes a votar contra a questão.

“Votei com a minha consciência e independência e obedeci à liderança do governo”, afirmou. Questionado sobre o motivo de ter ido contra o encaminhamento do seu partido, Tadeu afirmou que obedeceu ao governo. “O partido é uma coisa. Eu fui com o governo.”