Políticos lamentam morte de Bebianno, ex-ministro do governo Bolsonaro

Políticos brasileiros lamentaram neste sábado, 14, a morte do ex-ministro Gustavo Bebianno, pré-candidato do PSDB à prefeitura do Rio de Janeiro nas eleições 2020.

"O Brasil perde hoje um grande homem, que muito fez pelo País. Sempre será motivo de orgulho para o PSDB/RJ ter a passagem de Gustavo Bebianno registrada em sua história", divulgou o diretório fluminense do partido em nota no Twitter.

"Quarta passada recebi Gustavo Bebianno. Tivemos ótima conversa sobre sua entrada na vida pública. Convivemos pouco, mas era cristalino que estava com um homem de boa índole, preparado e animado em se apresentar à população do Rio esse ano", escreveu em nota o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo.

Governador de São Paulo, o tucano João Doria, que levou Bebianno para o PSDB, também se pronunciou na rede social. "Com profundo pesar recebi a notícia da morte de Gustavo Bebianno. Seu falecimento surpreende a todos. O Rio perde, o Brasil perde. Bebianno tinha grande entusiasmo pela vida e em trabalhar por um País melhor. Meus sentimentos aos familiares e amigos nesse momento de dor".

Presidente do diretório estadual do partido em São Paulo, Marco Vinholi escreveu que Bebianno era um "homem de princípios e de trabalho". "Seu desejo de ajudar a mudar a vida dos brasileiros o levou à política e ao desafio de disputar a prefeitura do Rio de Janeiro, onde, temos certeza, teria feito a diferença".

Já para Alberto Dias dos Santos Cruz, ex-ministro da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro, Bebianno "foi um sujeito fundamental para 2018. Foi quem enxergou ali a oportunidade de fazer um presidente de direita e substituir aquele bocado de coisas que vinha já por um longo tempo. É lastimável que ele tenha falecido com 56 anos”, disse ao Estadão/Broadcast.

Os dois foram colegas no início do governo Bolsonaro, ficaram próximos nesse período em que dividiram os corredores do Palácio do Planalto e mantiveram o contato mesmo após ambos terem sido demitidos de suas funções.“Sempre conversei muito com ele. Bebianno era uma pessoa extremamente equilibrada”, acrescentou.