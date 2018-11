Partidos devem se refazer junto com os movimentos, diz FHC no Twitter

Os partidos de oposição devem se juntar aos movimentos sociais e "filtrar" as ações do próximo governo de olho no interesse do Brasil, declarou nesta segunda-feira, 19, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso.

Em seu perfil no Twitter, o presidente de honra do PSDB disse ainda que "sentimentos contarão mais que partidos" e que as legendas precisam se "refazer" junto aos movimentos sociais.

"Hora de agir, pensando. Constituição na mão, oposições e sociedade filtrarão ação do Governo no interesse do Brasil. Sentimentos contarão mais que partidos. Estes devem refazer-se juntos com os movimentos."

Ainda de acordo com o tucano, o movimento deve passar por "alianças novas, corrupção zero, emprego e decência." "Criar futuro", resumiu.

Hora de agir, pensando. Constituição na mão, oposições e sociedade filtrarão ação do Governo no interesse do Brasil.Sentimentos contarão mais que partidos. Estes devem refazer-se juntos com os movimentos. Alianças novas, corrupção zero, emprego e decência. Criar futuro. — Fernando Henrique Cardoso (@FHC) November 19, 2018

Oposição. Líderes do partido do ex-presidente têm dado declarações divergentes a respeito de um posicionamento no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro. Enquanto o governador eleito João Doria defende que os tucanos apoiem o presidente, outros têm resistido mais a essa ideia.

O próprio ex-presidente é crítico ao Bolsonaro. O ex-governador Geraldo Alckmin disse, na semana passada, que o partido é de centro e que "não existe guinada à direita no PSDB".