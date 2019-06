Nos EUA, Moro altera agenda e volta para o Brasil é antecipada

Em meio às publicações de supostos diálogos seus com procuradores da Lava Jato e à decisão da Segunda Turma do STF de manter o ex-presidente Lula preso, o ministro Sérgio Moro alterou sua agenda nos Estados Unidos - onde está desde domingo, 23 - e compromissos que estavam marcados para esta quarta-feira, 26, nos EUA, foram substituídos por reuniões em Brasília, no gabinete do ministro.

Somente na noite de terça, 25, o site do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) divulgou o itinerário dos compromissos do ministro nos Estados Unidos, até então sem explicações. Segundo o MJSP, estavam previstas para hoje uma reunião de coordenação e visitas ao FBI e ao Nation Targeting Center, na Virginia.

No entanto, uma nova versão da agenda foi publicada pela pasta na manhã desta quarta-feira, 26, prevendo a volta de Sérgio Moro para o Brasil e dois compromissos em Brasília, na parte da tarde. Às 16h, está marcada uma reunião com o Secretário Especial de Desestatização, Salim Matar, e com o Diretor de Desestatização, Eduardo Jorge, ambos do Ministério da Economia. Às 19h, o ministro terá uma audiência com o deputado Alceu Moreira (MDB-RS).

Segundo a agenda divulgada à imprensa, Moro visitou a patrulha de fronteira e o Centro de Inteligência da cidade de El Paso, na fronteira com o México. Na terça, 25, foi a Washington e visitou agências de investigação e inteligência do governo americano, inclusive agências de combate a crimes cibernéticos. Os detalhes dessas reuniões e as autoridades envolvidas não foram divulgados.

Em sua conta no Twitter, Moro postou fotos das visitas ao Centro de Inteligência de El Paso e da divisão especial de operações antidrogas do Departamento de Justiça americano, em Washington. “O objetivo é conhecer o modelo de força tarefa multiagência contra o tráfico de drogas e aprofundar os laços para cooperação internacional”, escreveu o ministro no microblog.

Visita, no domingo, à fronteira entre El Paso/EUA e Juarez/México. Abaixo veículo prestes a ser submetido a exame por raio X. Delegação brasileira veio conhecer as experiências norte-americanas de controle de fronteiras. pic.twitter.com/Jso3yZcLsI — Sergio Moro (@SF_Moro) 24 de junho de 2019 Visita ao EPIC - El Paso Intelligence Center por agentes da PF, PRF, SEOPI e SENASP para conhecer as instalações e procedimentos. Manteremos um agente de ligação lá para obtenção e compartilhamento de informações estratégicas. O crime hoje é transnacional. pic.twitter.com/9TVMtr19St — Sergio Moro (@SF_Moro) 25 de junho de 2019 Visitamos a Special Operations Division da DEA - Drug Enforcement Administration. Objetivo, conhecer o modelo de força tarefa multiagência contra o tráfico de drogas e aprofundar os laços para cooperação internacional. pic.twitter.com/lursAm5gMS — Sergio Moro (@SF_Moro) 26 de junho de 2019

Audiência na Câmara

Em razão da viagem aos EUA, o ministro havia adiado sua participação que estava marcada para hoje em audiência da Câmara dos Deputados. Um dia após o adiamento, o deputado Márcio Jerry (PCdoB-MA) protocolou um requerimento de informações para que Moro explique sua viagem aos Estados Unidos. O deputado também fez um pedido para que o ministro seja convocado para comparecer à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara e dar esclarecimentos sobre as conversas com procuradores da Lava Jato divulgadas pelo site The Intercept Brasil.

A falta de esclarecimentos em relação à viagem aos Estados Unidos foi alvo de protestos da oposição. Além do requerimento apresentado pelo deputado do PCdoB, a deputada Gleisi Hoffmann (PT-RS) fez questionamentos ontem, durante audiência na Câmara que contou com a participação do jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept Brasil. “Moro não deu detalhes, não disse o que foi fazer ou com quem foi falar”, disse a petista, que classificou a agenda do ministro nos EUA como “semi-clandestina”. A fala foi feita antes da divulgação dos compromissos.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública foi procurado pela reportagem, mas não respondeu aos questionamentos.