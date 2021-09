No agreste pernambucano, Bolsonaro faz nova motociata com apoiadores

SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE – O presidente Jair Bolsonaro participa neste sábado, 4, de mais um passeio de motociclistas, desta vez no agreste pernambucano. Ele se reuniu com apoiadores no município de Santa Cruz do Capibaribe – o único em Pernambuco onde teve mais votos do que Fernando Haddad (PT) no segundo turno das eleições de 2018.

Centenas de pessoas participam do evento na manhã deste sábado, inclusive crianças. A grande maioria não usa máscaras – inclusive o presidente – e as cenas de aglomeração são constantes. Apesar de trafegarem em rodovias, alguns participantes do ato também não usam capacetes.

Bolsonaro apertou a mão e abraçou apoiadores ao chegar no local da concentração, e não deu declarações à imprensa. O grupo segue, agora, em direção a cidade de Toritama, tradicional polo de confecções da região. O destino final é a cidade de Caruaru. Na garupa da moto pilotada por Bolsonaro está o ministro do Turismo, o pernambucano Gilson Machado.

A motociata ocorre três dias antes dos atos de 7 de Setembro, data para a qual apoiadores do presidente têm se mobilizado para manifestações em Brasília e São Paulo. Manifestantes que se organizam para o 7 de Setembro foram alvo de uma investigação da Polícia Federal nas últimas semanas, após defenderem a invasão do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.

Município nega título de cidadão a Bolsonaro

Na tarde da última quinta-feira, um dia antes da chegada de Bolsonaro a Pernambuco, a Câmara Municipal do município pernambucano de Vitória de Santo Antão, rejeitou a concessão de um título de cidadão ao presidente. Foram 13 votos contra e apenas 3 a favor da homenagem.

- Motociata em Santa Cruz do Capibaribe - PE pic.twitter.com/AJBbbGwVN5 — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 4, 2021

A proposta havia sido apresentada pelo vereador Jose Antônio da Rocha (Republicanos), houve protesto de moradores em frente à Câmara Municipal durante a votação, com cartazes que faziam críticas a Bolsonaro.

Nas redes sociais, a concessão do título também gerou polêmica entre apoiadores e críticos do presidente em Vitória de Santo Antão. A Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Estado de PE (Fetraf-PE) enviou uma carta ao presidente da Câmara Municipaç pedindo a rejeição da proposta. A cidade é berço das ligas camponesas e palco histórico de disputas entre trabalhadores rurais e canavieiros.