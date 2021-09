PF prende blogueiro bolsonarista por articular ato antidemocrático no 7 de Setembro

A mando do Ministro Alexandre de Moraes do STF, agentes da PF, estiveram na minha residência, em Sobral, no Ceará, na manhã desssa última sexta-feira, 20, de agosto, para cumprir um mandado de busca e apreensão.

Confiram o vídeo completo no Youtuber https://t.co/wKlUTOjvbZ pic.twitter.com/fqrzhlxrGL

— Wellington Macedo (@wmacedos) August 21, 2021