Correções

15/02/2019 | 21h31

Após a publicação da notícia, a senadora Kátia Abreu informou, por meio de nota, que "nunca declarou ter recebido pedido do ministro Gilmar Mendes para retirar sua assinatura", como inicialmente informado. A reportagem, porém, mantém a informação de que os dois conversaram por telefone antes da decisão de retirar seu apoio.

NOTA DA SENADORA KÁTIA ABREU:

"Diferentemente do que informou a reportagem do Estadão “Supremo age para evitar agenda hostil no Congresso”, do dia 12 de fevereiro, a senadora Kátia Abreu nunca declarou que recebeu pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes para retirar sua assinatura de apoio à criação da chamada “CPI da Lava Toga”.

Kátia reitera que a independência sempre pautou sua atividade parlamentar. Esclarece que retirou seu apoio à CPI porque a Constituição exige um fato determinante que justifique a criação de tal colegiado, o que não há.

“Compartilho do anseio da sociedade brasileira por instituições transparentes e limpas. Ninguém está acima da lei nem livre de investigações, porém, precisamos sempre agir dentro do limite do que rege nossa Constituição”, afirma a senadora. “No futuro, havendo fato determinante para a criação da CPI, não me absterei em analisa-lo com a acuidade devida”."