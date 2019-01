Marcos Pontes rebate Damares: 'Não se deve misturar ciência com religião'

O ministro de Ciência e Tecnologia Marcos Pontes rebateu, nesta quinta. 10, as declarações a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, que aparece em vídeo afirmando que a igreja evangélica perdeu espaço na História ao "deixar" a Teoria da Evolução entrar nas escolas sem ser questionada.

"Ela deve ter falado isso em algum tipo de contexto que eu não sei exatamente", disse Pontes, em entrevista à CBN. "Mas, do ponto de vista da ciência, são muitas décadas de estudo para formar a teoria da evolução desde o início. Ou seja, não se deve misturar ciência com religião."

No vídeo, sem data de identificação, Damares fala: "A Igreja Evangélica perdeu espaço na História. Nós perdemos o espaço na ciência quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas, quando nós não questionamos. E aí os cientistas tomaram conta dessa área."

Em nota enviada à TV Globo, a pasta comandada por Damares informou que "o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos informa que a declaração ocorreu no contexto de uma exposição teológica e não tem qualquer relação com as políticas públicas que serão fomentadas por este ministério. Não há relação entre a atuação da titular desta pasta como líder religiosa e suas funções como gestora pública."